Majorque : partez à la découverte de la Serra de Tramuntana, région méconnue de l’île

On dit parfois de Majorque, plus grande île de l’archipel espagnol des Baléares, qu’elle est moins singulière que ses voisines. Elle n’est pas aussi irrévérencieuse qu’Ibiza, pas aussi bohème que Formentera, et elle est trop grande et peuplée pour jouir du calme de Minorque. Ceci dit, l’un de ses plus grands atouts est largement méconnu : la Serra de Tramuntana, une chaîne montagneuse s’étendant sur près de 90 km dans le nord-ouest de l’île. Ce paysage fait de forêts de chênes et de sommets de plus de 1 000 m d’altitude est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de la manière dont il a été façonné par l’Homme, à grands recours d’aqueducs et de terrasses agricoles notamment. Pour profiter au maximum des possibilités de randonnée, basez-vous au village de Valldemossa, qui abrite un monastère datant du 14e siècle où le compositeur polonais Chopin a passé l’hiver en 1838. De là, vous pourrez découvrir les attractions de la région en bus ou à pied si vous êtes prêts à relever le défi.

UNE DESTINATION PROPICE À LA RANDONNÉE

Majorque est une destination de randonnée depuis le 19e siècle, époque à laquelle l’archiduc Louis-Salvator, cousin de Sissi, l’impératrice d’Autriche, s’y rendit en voyage.

Tombant amoureux de l’île, il vécut à Valldemossa pendant quarante ans, achetant petit à petit des domaines entre le village et la commune voisine de Deià. Il créa les premiers sentiers du coin sur ses terres, non pas pour le passage des ouvriers et des ânes, mais pour le simple amour de la marche. Aujourd’hui, la Serra de Tramuntana abrite le plus long sentier des Baléares, la route de la pierre sèche, qui traverse la chaîne montagneuse de bout en bout sur plus de 140 km. Mais rassurez-vous : vous n’avez pas à marcher autant pour apprécier les lieux.

Le guide majorquin Martin Bestard organise des randonnées dans ces montagnes, au cours desquelles vous pourrez découvrir les paysages et le patrimoine de la région en deux ou trois heures. Il emmène les randonneurs dans les bois autour de Valldemossa en suivant des routes pavées et des chemins de terre et en traversant des parcelles de terre de propriétaires qu’il connaît bien. Tout au long de la randonnée, vous pourrez admirer les structures qui ont valu à la Serra de Tramuntana son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO : des terrasses en pierre sèche, construites sans ciment pour laisser l’eau de pluie s’infiltrer dans les terres agricoles ; des maisons de neige ou cases de neu, qui servaient à collecter, tasser et stocker la glace ; des fours en terre, qui permettaient de transformer les troncs de chêne en charbon et des fosses, utilisées pour brûler de la roche calcaire avec les branches inutilisées pour obtenir de la chaux vive.

La plupart des itinéraires montent doucement pour profiter d’un panorama sur la Méditerranée, avant de redescendre parmi les oliveraies, qui constituaient l’une des principales sources de revenus de l’île avant l’avènement du tourisme dans les années 1960. La randonnée se termine autour de Valldemossa. La vue sur son monastère monumental au clocher turquoise est particulièrement époustouflante. Elle est aussi synonyme d’un retour imminent au village, avec, à la clé, une pause bien méritée.

OÙ SÉJOURNER

L’hôtel Valldemossa est niché dans un manoir datant du 19e siècle récemment rénové, qui servait autrefois de logement pour le monastère. Aujourd’hui encore, c’est un havre de paix. Il se trouve au sommet d’une colline, à dix minutes à pied du village, ce qui en fait une adresse idéale pour aller dans les montagnes, dans le centre-ville, mais aussi pour se reposer après une randonnée.

Les enfants ne sont pas admis dans cet établissement, où le bien-être, que ce soit par le fitness ou la relaxation, et la nature sont centraux. Dans le jardin d’herbes aromatiques, vous trouverez des hamacs, tandis que des tapis de yoga sont mis à disposition dans les chambres pour participer à un cours en extérieur le matin. L’hôtel dispose d’une salle de sport située sur une terrasse ouverte, ainsi que d’un centre de cyclisme qui propose des vélos à la location, des séances de coaching ainsi que des visites guidées. Les invités peuvent nager dans la piscine du jardin ou bien dans celle en intérieur aménagée dans une grotte. Le spa de l’établissement, le bien-nommé The Sanctuary, propose un nombre impressionnant de soins.

Les douze chambres de l’hôtel sont chacune dotées d’une terrasse sans vis-à-vis, ce qui renforce le sentiment d’intimité. La propriétaire des lieux, Cristina Martí, est collectionneuse et designer, et tous les éléments de décoration, des meubles aux luminaires, proviennent de marques de créateur haut de gamme. Bien que rien ne soit à vendre, le personnel se fera un plaisir de vous renseigner au sujet d’une pièce en particulier. Vous pourrez toutefois rapporter chez vous un bout de la région grâce au parfum naturel créé sur mesure et offert pour chaque séjour.

COMMENT S’Y RENDRE