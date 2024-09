Grèce : Milos, la meilleure alternative à Santorin

Le photographe, guide et créateur de sites web Andreas Belivanakis explique que Santorin est connue pour ses falaises orange brûlées, la Red Beach et ses plages de sable gris, mais Milos ne souffre pas la comparaison. « Sur Milos, toutefois, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tout au long de la côte rocheuse, vous verrez des couleurs différentes. Le vert, c'est de la bentonite, le rouge de l'oxyde de fer et le bleu de l'améthyste. »

Les catacombes de Milos

Les amateurs d'Histoire qui se rendent à Milos devraient visiter ses catacombes historiques qui remontent au premier siècle de notre ère. Situées à l'ouest de Trypiti et plus anciennes que les catacombes de Rome, elles sont nettement plus petites, avec une longueur de 183 mètres. Cependant, les guides de Milos disent qu'à l'extérieur de Rome, les catacombes de Milos représentent l'un des sites de catacombes les mieux préservés et les plus étendus au monde. C'est également le monument de culte et le lieu de sépulture paléochrétien le plus important de Grèce.