Voyage : ces sept destinations feront le bonheur des passionnés d’ornithologie
Le tourisme ornithologue est en pleine mutation, sous l’impulsion des jeunes générations, qui le voit comme un moyen de se reconnecter à la nature. Que vous souhaitiez observer des chouettes ou des calaos sri lankais, ces conseils sont pour vous.
En hiver, Brighton devient le théâtre des murmurations d’étourneaux, qui peuvent rassembler environ 40 000 oiseaux.
Face à la diminution notable des populations d’oiseaux et à l’intérêt grandissant des jeunes générations pour l’ornithologie, le secteur touristique britannique a réagi. Désormais au cœur de la scène ornithologue européenne, de nombreux hôtels-boutiques du pays ont commencé à partager des informations sur les oiseaux sur site et à proposer des équipements comme des jumelles ou des livres d’ornithologie, ainsi que des activités et des balades en nature. Ce qui était autrefois un intérêt touristique de niche est désormais une expérience supplémentaire, appréciée de tous les voyageurs cherchant à se reconnecter au monde sauvage. Nous avons sélectionné pour vous quelques-unes des meilleures destinations dans le monde pour observer les oiseaux, qu’il s’agisse des grues du Japon à Hokkaido ou des étourneaux en pleine murmuration à Brighton.
1. SKOMER, PAYS DE GALLES
Située au large du Pembrokeshire, l’île de Skomer accueille des milliers de macareux moines d’avril à juin. Si les visiteurs à la journée sont nombreux, l’île est déserte le soir venu, pour le plus grand plaisir de ceux qui y passent la nuit. L’auberge Skomer Island Hostel, qui occupe la grange d’une ancienne ferme abandonnée, propose un hébergement sans chichi. Au crépuscule, les appels des puffins des Anglais rejoignant leur terrier créent une symphonie naturelle inoubliable.
OÙ DORMIR : séjournez au Skomer Island Hostel, à partir de 63 € par personne.
Les macareux moines sont les stars de quelques-unes des réserves naturelles de la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds, Société royale de protection des oiseaux), dont Bempton Cliffs dans le Yorkshire et Sumburgh Head, dans les îles Shetland.
2. YORKSHIRE DALES, ANGLETERRE
YORKSHIRE DALES, ANGLETERRE
Située non loin de Skipton, la réserve de Broughton a été créée sur près de 300 hectares de zones de pâturage intensif. En l’espace de cinq ans, ces terres se sont transformées en un écosystème en pleine santé, où vivent les cinq espèces de chouettes présentes au Royaume-Uni. Deux castors y ont récemment été introduits dans le cadre du projet de réensauvagement afin de créer des zones humides pour attirer encore plus d’oiseaux. La réserve propose des sorties guidées gratuites sur le thème du rétablissement de la nature et des formations spécialisées sur la faune. Elle dispose aussi d’un sentier long de près de 20 km qui vous permet de la découvrir à votre rythme. Entre deux observations ornithologiques, faites une pause au sauna niché dans les bois et nagez en eau libre dans un étang naturel.
OÙ DORMIR : comptez 599 € la nuit pour un cottage trois étoiles doté d’une chambre double au sein de la réserve de Broughton.
3. BRIGHTON, ANGLETERRE
Si vous êtes à la recherche d’une expérience ornithologique urbaine spectaculaire, les célèbres murmurations d’étourneaux de Brighton constituent l’un des spectacles les plus fascinants de la nature. De novembre à février, des milliers d’étourneaux se rassemblent au crépuscule, tournoyant en coordination au-dessus de la jetée victorienne avant de nicher pour la nuit. Les murmurations sont particulièrement impressionnantes au milieu de l’hiver, lorsque les oiseaux natifs sont rejoints par leurs comparses venus des régions plus froides d’Europe. Séjournez au No 124 by Guesthouse pour profiter de la vue sur la mer dans un cadre somptueux. Certaines chambres sont même dotées de jumelles.
OÙ DORMIR : chambre double à No 124 by Guesthouse à partir de 230 €.
4. PARC NATIONAL DE YALA, SRI LANKA
La côte sud du Sri Lanka abrite l’une des biodiversités les plus riches de l’île, dont des léopards, des éléphants, des crocodiles des paresseux et de nombreuses espèces d’oiseaux. L’un des meilleurs endroits pour observer toute cette faune est le Wild Coast Tented Lodge, qui borde le parc national de Yala. Dans les tentes lodges, qui donnent sur la jungle, vous trouverez des lits à baldaquin et des baignoires îlot en cuivre. Chaque séjour inclut un safari avec des rangers experts, qui vous aideront à repérer des espèces endémiques comme le coq de Lafayette, le calao de Ceylan et le barbu à couronne rouge parmi les 215 espèces d’oiseaux du parc.
OÙ DORMIR : comptez à partir de 827 € la nuit tout compris au Wild Coast Tented Lodge, safari guidé inclus.
Le parc national de Yala est un refuge pour toutes sortes d’oiseaux.
5. HOKKAIDO, JAPON
L’est d’Hokkaido offre en hiver deux des plus spectaculaires expériences ornithologiques grâce à deux espèces remarquables : les danses de l’amour très élaborées des grues du Japon dans un paysage enneigé et les descentes en piquet des pygargues empereurs, véritables colosses, lorsqu’ils pêchent. Séjournez à Yoroushi Onsen, dont l’étang est visité presque chaque soir par le hibou le plus rare du Japon, le grand-duc de Blakiston. Après une journée passée dehors, les clients peuvent se détendre dans les bains chauds traditionnels.
OÙ DORMIR : chambre double à partir de 110 € à Yoroushi Onsen, en demi-pension.
6. ÎLE DE SHEPPEY, ANGLETERRE
Située sur l’île de Sheppey, dans le Kent, la réserve d’Elmley et ses 1 335 hectares est connue pour ses échassiers, et notamment ses courlis et vanneaux. Ce domaine familial vous permet de passer la nuit dans la réserve elle-même, sous une tente cloche ou dans une cabane de berger typique. L’aube et le crépuscule sont des moments particulièrement magiques : vous pourrez alors observer l’un des plus grands busards perchés dans la campagne tout en faisant griller des guimauves sur le feu ou en prenant un bain en plein air.
OÙ DORMIR : comptez à partir de 390 € pour un séjour de deux nuits sous une tente cloche à Elmley, repas non compris.
Les grues du Japon sont les stars d’Hokkaido.
7. FOLÉGANDROS, GRÈCE
Située entre Paros et Santorin, cette île moins connue des Cyclades abrite Gundari, un établissement de luxe propice à l’évasion en plein cœur d’une réserve naturelle où sont protégés l’aigle de Bonelli, une espèce menacée, et le rare faucon d’Éléonore, dont la population mondiale est établie à moins de 20 000 individus. L’établissement mène des programmes de suivi saisonniers des oiseaux auxquels les clients peuvent participer, notamment en prenant part à des expéditions de suivi sur les îlots voisins, en mesurant la croissance des oisillons et en accompagnant des spécialistes de la conservation lors de sorties pédagogiques à pied. Il y a aussi beaucoup à découvrir dans les environs, ce que vous pourrez faire en gravissant les falaises, en partant en mer ou en vous installant dans les tavernes du bord de mer.
OÙ DORMIR : chambres à partir de 442 € chez Gundari, petit-déjeuner inclus.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.