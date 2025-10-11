Voyage : ces sept destinations feront le bonheur des passionnés d’ornithologie

2. YORKSHIRE DALES, ANGLETERRE

Située non loin de Skipton, la réserve de Broughton a été créée sur près de 300 hectares de zones de pâturage intensif. En l’espace de cinq ans, ces terres se sont transformées en un écosystème en pleine santé, où vivent les cinq espèces de chouettes présentes au Royaume-Uni. Deux castors y ont récemment été introduits dans le cadre du projet de réensauvagement afin de créer des zones humides pour attirer encore plus d’oiseaux. La réserve propose des sorties guidées gratuites sur le thème du rétablissement de la nature et des formations spécialisées sur la faune. Elle dispose aussi d’un sentier long de près de 20 km qui vous permet de la découvrir à votre rythme. Entre deux observations ornithologiques, faites une pause au sauna niché dans les bois et nagez en eau libre dans un étang naturel.

OÙ DORMIR : comptez 599 € la nuit pour un cottage trois étoiles doté d’une chambre double au sein de la réserve de Broughton.

3. BRIGHTON, ANGLETERRE

Si vous êtes à la recherche d’une expérience ornithologique urbaine spectaculaire, les célèbres murmurations d’étourneaux de Brighton constituent l’un des spectacles les plus fascinants de la nature. De novembre à février, des milliers d’étourneaux se rassemblent au crépuscule, tournoyant en coordination au-dessus de la jetée victorienne avant de nicher pour la nuit. Les murmurations sont particulièrement impressionnantes au milieu de l’hiver, lorsque les oiseaux natifs sont rejoints par leurs comparses venus des régions plus froides d’Europe. Séjournez au No 124 by Guesthouse pour profiter de la vue sur la mer dans un cadre somptueux. Certaines chambres sont même dotées de jumelles.

OÙ DORMIR : chambre double à No 124 by Guesthouse à partir de 230 €.

4. PARC NATIONAL DE YALA, SRI LANKA

La côte sud du Sri Lanka abrite l’une des biodiversités les plus riches de l’île, dont des léopards, des éléphants, des crocodiles des paresseux et de nombreuses espèces d’oiseaux. L’un des meilleurs endroits pour observer toute cette faune est le Wild Coast Tented Lodge, qui borde le parc national de Yala. Dans les tentes lodges, qui donnent sur la jungle, vous trouverez des lits à baldaquin et des baignoires îlot en cuivre. Chaque séjour inclut un safari avec des rangers experts, qui vous aideront à repérer des espèces endémiques comme le coq de Lafayette, le calao de Ceylan et le barbu à couronne rouge parmi les 215 espèces d’oiseaux du parc.