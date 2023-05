Voyage en Sicile, à l’ombre de l’Etna

C’est l’heure de la fermeture à la gelateria, mais Giovanna Musumeci attend patiemment que je choisisse la saveur qui va venir couronner mon cornet. Le choix est délicat : pistaches de la ville voisine de Bronte ? Framboises jaunes cultivées sur les flancs de l’Etna ? Ou noix de la région, grillées dans leur écale par Giovanna.

Je me résous à opter pour un trio d’ingrédients siciliens. L’Oro Verde della Sicilia (l’Or Vert de la Sicile) est un mélange primé au goût de pistache, de mandarine et d’amande caramélisée ; C’est frais et acidulé mais avec une base crémeuse.

La dégustation n’est pas terminée. Giovanna et sa sœur Sandra veulent me montrer une chose encore meilleure que la glace italienne. Santo Musumeci, la gelataria créée par leur défunt père, est connue pour ses granités : de la glace pilée mélangée à des fruits. Figues, framboises, figues de Barbarie, framboises jaunes et amandes grillées et crémeuses, je les goûte toutes.

Ici, à l’ombre de l’Etna, les choses prennent une autre dimension. Les gens sont plus chaleureux, les saveurs sont plus prononcées, le paysage est plus spectaculaire. En face de la gelateria de Giovanna à Randazzo se trouve une église gothique construite avec de la roche volcanique noire. L’Etna se cabre au-dessus d’une allée. Giovanna l’appelle « mamma Etna ». La famille Musumeci s’est toujours procuré ses ingrédients auprès de producteurs travaillant sur les flancs de cette montagne que les Siciliens appellent simplement « idda » : « elle ». « Transformer des fruits frais en glace est une vraie responsabilité, pas uniquement vis-à-vis des producteurs, mais vis-à-vis de l’Etna elle-même », explique Giovanna avec un certain sérieux.