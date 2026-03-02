Comment explorer l’arrière-pays australien en train
Au cours de ce voyage en train de trois jours entre Adélaïde et Brisbane, vous traverserez des capitales, des chaînes de montagnes, ainsi que des villes datant de la ruée vers l’or, et découvrirez ainsi les joyaux cachés de l’Australie.
La ligne ferroviaire du Great Southern propose de traverser l’arrière-pays australien lors d’un voyage de trois jours.
À notre époque, dans laquelle l’efficacité prime, le concept de « slow tourism » peut sembler déroutant. Aujourd’hui, les aéroports sont synonymes de rapidité. Alors que le monde défile à 12 000 mètres d’altitude, il est impossible d’apprécier les petites villes qui résistent au temps et qui, ensemble, forment une mosaïque complexe.
Cependant, lorsque l’on redéfinit le sens du mot voyage, le trajet lui-même devient la destination. C’est l’essence même du Great Southern, un périple en train organisé par Journey Beyond, qui troque l’agitation sans âme des vols contre le ronflement des rails incitant à la méditation.
Couvrant un peu moins de 3 000 kilomètres entre Adélaïde et Brisbane, ce voyage offre une exploration soigneusement orchestrée de l’arrière-pays australien. Pendant trois jours, le train serpente à travers des capitales, des chaînes de montagnes et des villes datant de la ruée vers l’or.
ADÉLAÏDE
L’aventure commence à Adélaïde, une ville entourée de vignobles et d’un littoral immaculé. Le Great Southern est conçu pour offrir un confort maximal tout en permettant d’admirer sans interruption les terres sauvages et indomptées de l’Australie.
Les menus proposés tout au long du voyage mettent à l’honneur des ingrédients locaux, notamment de l’agneau à l’arroche et des desserts au myrte citronné. Les plats sont présentés avec beaucoup d’élégance, ce qui est remarquable compte tenu du fait qu’ils sont préparés dans des cuisines en mouvement.
L’intérieur d’une cabine du Great Southern.
Alors que le train glisse doucement hors de la gare d’Adélaïde, la vue sur l’architecture urbaine laisse peu à peu place à des maisons de banlieues arborées, puis à la topographie vallonnée et verdoyante des collines d’Adélaïde. La locomotive entame alors sa descente, dévoilant les vastes plaines arides de l’Australie-Méridionale. La première étape importante à l’horizon est Monarto, un endroit où le bush australien accidenté recèle un secret inattendu.
MONARTO
À un peu plus d’une heure à l’est d’Adélaïde se trouve un bout de savane surréaliste : le Monarto Safari Park est le plus grand safari-parc hors d’Afrique. S’étendant sur plus de 500 hectares de brousse de mallee, le parc offre un contraste saisissant, avec des girafes, des guépards et des hyènes qui errent parmi les eucalyptus.
L’expérience est conçue pour renverser la dynamique traditionnelle des zoos. Là-bas, ce sont les êtres humains qui sont installés dans un bus ou une cage de protection tandis que les animaux sauvages, eux, se promènent en liberté. Dans cette expérience unique à 360 degrés, les lions s’approchent des humains qui se trouvent en toute sécurité à l’intérieur d’une enceinte conçue à cet effet. L’on ne peut que s’interroger sur qui observe réellement l’autre.
Au-delà du frisson de se trouver en présence d’une faune impressionnante, le parc joue également un rôle primordial dans la conservation. Il s’agit d’une importante plateforme de reproduction pour les espèces menacées, permettant aux touristes d’être directement témoins du succès des efforts de préservation. En plus de l’expérience safari, Monarto abrite le tout nouveau complexe hôtelier haut de gamme Monarto Safari Resort.
Pour les personnes à bord du train, le voyage se poursuit vers l’est, en direction des Grampians, dans l’État de Victoria.
GRAMPIANS
En entrant dans le Victoria, le paysage change à nouveau. Si l’État de Victoria se définit souvent par la culture urbaine de Melbourne, les plaines reculées se trouvant à l’ouest offrent un contraste de par leur caractère géologique ancien et robuste. Le Gariwerd, communément appelé les monts Grampians, qui domine l’horizon, est un parc national classé au patrimoine mondial, une merveille géologique à laquelle les peuples Jardwadjali et Djab Wurrung sont profondément liés.
Cette région est très appréciée des personnes amatrices de randonnée, proposant à la fois des sentiers courts, relativement faciles à parcourir, et d’autres à parcourir sur plusieurs jours. L’une des randonnées les plus populaires, le Pinnacle, part de la périphérie de Halls Gap et remonte vers le ciel jusqu’à un incroyable point de vue. Des koalas, des kangourous et même des échidnés y sont souvent aperçus.
Les emblématiques Mackenzie Falls constituent une autre destination populaire des Grampians. S’écoulant tout au long de l’année et tombant en cascade le long d’une falaise, ces chutes sont parmi les plus grandes de l’État de Victoria. Il est possible de gravir les escaliers ardus qui mènent au pied des chutes ou de prendre le Lookout walk, soit le chemin menant à la terrasse panoramique, accessible aux fauteuils roulants, qui offre une vue spectaculaire au sommet de celles-ci.
Pour celles et ceux qui souhaitent randonner à un rythme plus tranquille, la Venus Baths Loop propose une série de piscines naturelles formées par la roche, parfaites pour une visite estivale.
CANBERRA
Le Great Southern continue sa traversée de l’Australie en direction d’une ville souvent considérée à tort comme purement bureaucratique. À l’arrivée, il est évident que la capitale australienne, Canberra, est une ville à l’architecture et au design de classe mondiale.
Le lac Burley Griffin se trouve être le cœur de la ville, bordé par des sentiers pédestres et des pistes cyclables. Louez une trottinette électrique pour parcourir une boucle de cinq kilomètres sous un dais de feuillage, dans un cadre luxuriant.
En dehors des bâtiments gouvernementaux, Canberra renferme une multitude de trésors culturels, tels que des musées, des galeries d’art et des bibliothèques. La capitale abrite également une forêt humide comptant plus de 4 300 espèces végétales. Situés à seulement cinq minutes du centre-ville, les Jardins botaniques nationaux australiens possèdent une flore d’une diversité impressionnante.
L’histoire politique reste toutefois l’attrait principal. L’ancien Parlement a abrité le gouvernement fédéral australien de 1927 à 1988. Il est aujourd’hui devenu un musée et ses salles ont été transformées en pièces historiques. Il est également possible de visiter le parlement actuel.
Le parlement d’Australie à Canberra.
GULGONG
En quittant Canberra, le Great Southern commence son voyage vers le nord en direction de Gulgong, ville d’une grande richesse sur le plan historique. Située à près de quatre heures de route de Sydney, Gulgong est la ville par excellence de la ruée vers l’or du 19e siècle. La rue principale vous fait remonter le temps, avec ses bâtiments classés au patrimoine historique qui la bordent de part et d’autre.
Mise en lumière en 1966, Gulgong a été rendue célèbre par ses bâtiments figurant sur le billet de dix dollars original, à côté de l’écrivain australien Henry Lawson, natif de l’État.
Pour les personnes brûlant de curiosité, l’impressionnant Gulgong Pioneers Museum expose la vie des premiers colons. Pour les autres, une promenade relaxante dans la charmante rue principale et une visite à la Times Bakery and Produce Store, l’un des bâtiments figurant sur le billet de dix dollars australiens, pour prendre un café et une pâtisserie, les fera à coup sûr voyager dans le temps.
BRISBANE
Dans la dernière ligne droite du voyage, le Great Southern serpente à travers les montagnes Bleues, en direction du Queensland. Le climat passe de la chaleur sèche de l’intérieur des terres à une atmosphère subtropicale plus chaude et humide. Les eucalyptus cèdent la place aux palmiers tropicaux.
L’arrivée à Brisbane, la capitale du Queensland, marque le retour dans un monde où tout va à cent à l’heure et la fin du voyage à bord du Great Southern. Pour les personnes qui souhaitent continuer sur la lancée du slow tourisme, Brisbane propose néanmoins de nombreuses options de loisirs en plein air inspirées de la nature.
South Bank, qui se trouve à la périphérie de la ville, a été transformé en quartier culturel pour l’Exposition internationale spécialisée de 1988. Il dispose d’un lagon saisissant et compte de nombreux cafés et restaurants. Les touristes peuvent suivre les locaux pour déguster un repas classique de pub au South Bank Beer Garden, se faire plaisir avec une dégustation gourmande au Bacchus ou se rendre au Charming Squire pour goûter une bière artisanale.
Streets Beach, la seule et unique plage artificielle en centre-ville d’Australie, se situe à Brisbane.
Queen Street Mall, situé dans le centre-ville, regorge de grandes marques, de cafés branchés et d’artistes de rue locaux. Pour terminer la soirée en beauté, assistez à un match de football australien endiablé au Gabba, le plus grand stade de Brisbane. Faites-vous plaisir comme les gens du coin et dégustez une traditionnelle tourte à la viande accompagnée de frites, ou rendez-vous à l’Electric Avenue, un pub sophistiqué, pour siroter un cocktail.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.
Margie Pumpa est une exploratrice qui s’est prise de passion pour dénicher des destinations australiennes uniques, hors des sentiers battus. Rédactrice hebdomadaire pour GritShift, elle travaille également pour d’autres supports, notamment We Are Explorers et Business Insider. Vous pouvez retrouver ses guides de voyage de l’Australie, ainsi que ses itinéraires de road trip, et suivre ses aventures sur margieandtim.com.au ou sur Facebook.