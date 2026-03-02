Comment explorer l’arrière-pays australien en train

Alors que le train glisse doucement hors de la gare d’Adélaïde, la vue sur l’architecture urbaine laisse peu à peu place à des maisons de banlieues arborées, puis à la topographie vallonnée et verdoyante des collines d’Adélaïde. La locomotive entame alors sa descente, dévoilant les vastes plaines arides de l’Australie-Méridionale. La première étape importante à l’horizon est Monarto, un endroit où le bush australien accidenté recèle un secret inattendu.

MONARTO

À un peu plus d’une heure à l’est d’Adélaïde se trouve un bout de savane surréaliste : le Monarto Safari Park est le plus grand safari-parc hors d’Afrique. S’étendant sur plus de 500 hectares de brousse de mallee, le parc offre un contraste saisissant, avec des girafes, des guépards et des hyènes qui errent parmi les eucalyptus.

L’expérience est conçue pour renverser la dynamique traditionnelle des zoos. Là-bas, ce sont les êtres humains qui sont installés dans un bus ou une cage de protection tandis que les animaux sauvages, eux, se promènent en liberté. Dans cette expérience unique à 360 degrés, les lions s’approchent des humains qui se trouvent en toute sécurité à l’intérieur d’une enceinte conçue à cet effet. L’on ne peut que s’interroger sur qui observe réellement l’autre.

Au-delà du frisson de se trouver en présence d’une faune impressionnante, le parc joue également un rôle primordial dans la conservation. Il s’agit d’une importante plateforme de reproduction pour les espèces menacées, permettant aux touristes d’être directement témoins du succès des efforts de préservation. En plus de l’expérience safari, Monarto abrite le tout nouveau complexe hôtelier haut de gamme Monarto Safari Resort.

Pour les personnes à bord du train, le voyage se poursuit vers l’est, en direction des Grampians, dans l’État de Victoria.

GRAMPIANS

En entrant dans le Victoria, le paysage change à nouveau. Si l’État de Victoria se définit souvent par la culture urbaine de Melbourne, les plaines reculées se trouvant à l’ouest offrent un contraste de par leur caractère géologique ancien et robuste. Le Gariwerd, communément appelé les monts Grampians, qui domine l’horizon, est un parc national classé au patrimoine mondial, une merveille géologique à laquelle les peuples Jardwadjali et Djab Wurrung sont profondément liés.

Cette région est très appréciée des personnes amatrices de randonnée, proposant à la fois des sentiers courts, relativement faciles à parcourir, et d’autres à parcourir sur plusieurs jours. L’une des randonnées les plus populaires, le Pinnacle, part de la périphérie de Halls Gap et remonte vers le ciel jusqu’à un incroyable point de vue. Des koalas, des kangourous et même des échidnés y sont souvent aperçus.

Les emblématiques Mackenzie Falls constituent une autre destination populaire des Grampians. S’écoulant tout au long de l’année et tombant en cascade le long d’une falaise, ces chutes sont parmi les plus grandes de l’État de Victoria. Il est possible de gravir les escaliers ardus qui mènent au pied des chutes ou de prendre le Lookout walk, soit le chemin menant à la terrasse panoramique, accessible aux fauteuils roulants, qui offre une vue spectaculaire au sommet de celles-ci.

Pour celles et ceux qui souhaitent randonner à un rythme plus tranquille, la Venus Baths Loop propose une série de piscines naturelles formées par la roche, parfaites pour une visite estivale.

CANBERRA

Le Great Southern continue sa traversée de l’Australie en direction d’une ville souvent considérée à tort comme purement bureaucratique. À l’arrivée, il est évident que la capitale australienne, Canberra, est une ville à l’architecture et au design de classe mondiale.

Le lac Burley Griffin se trouve être le cœur de la ville, bordé par des sentiers pédestres et des pistes cyclables. Louez une trottinette électrique pour parcourir une boucle de cinq kilomètres sous un dais de feuillage, dans un cadre luxuriant.

En dehors des bâtiments gouvernementaux, Canberra renferme une multitude de trésors culturels, tels que des musées, des galeries d’art et des bibliothèques. La capitale abrite également une forêt humide comptant plus de 4 300 espèces végétales. Situés à seulement cinq minutes du centre-ville, les Jardins botaniques nationaux australiens possèdent une flore d’une diversité impressionnante.