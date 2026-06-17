Canada : comment profiter pleinement de la région des chalets ?

Muskoka, la région des lacs au nord de Toronto au Canada, est affectueusement surnommée « la région des chalets ». Et oui, c'est là que se trouve ce chalet, celui sur les rives du lac Muskoka rendu célèbre dans le dernier épisode de la première saison de la série Heated Rivalry, mais c'est un lieu de détente depuis des centaines d'années. Et pendant des millénaires avant cela, il abritait les peuples autochtones des Wendats, des Anichinabés, des Métis et des Haudenosaunee.

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA RÉGION DE MUSKOKA

« "Muskoka" vient du nom d'un chef autochtone » explique Wendy Fairburn, directrice générale du Muskoka Steamships & Discovery Centre, en référence à Mesqua Ukee, un chef de la tribu Chippewa au 19e siècle. Les expositions du musée retracent l'évolution de Muskoka et de ses plus de 1 600 lacs, depuis son rôle de destination pour les chasseurs et les cueilleurs, jusqu'à nos jours et en passant par l'ère industrielle, lorsque l'exploitation forestière et la construction navale ont dominé la région des années 1850 aux années 1920.

« Mais ça a toujours été une sorte de destination de vacances » affirme Wendy Fairburn. « Les gens venaient de la ville pour les lacs magnifiques, l'air pur et la nature sauvage. On y trouvait des campements puis des petits hôtels. »

Aujourd'hui, les hôtels sont plus grands et les chalets plus luxueux. Si une grande partie des 3,2 millions de personnes qui visitent la région chaque année viennent de Toronto et d'autres régions du sud de l'Ontario, des Américains du Michigan, de Pennsylvanie et de New York font également le trajet.

La taille du chalet que vous réservez ou le lac que vous choisissez comme point d'ancrage constituent le principal attrait de cette région. « Il suffit de se mettre à l'eau. Nager, faire du bateau, pagayer. C'est l'essentiel », affirme Toben Kochman, copropriétaire de The Pearl, un marché et restaurant ouvert de mai à octobre à Bala, l'une des petites villes de la région.

La région de Muskoka, située dans le centre de l'Ontario, compte cinq centres principaux. Dans la moitié est de la région, Gravenhurst, Bracebridge et Huntsville sont des villes plus importantes où vous trouverez le nécessaire pour un séjour en chalet, ainsi que des restaurants, des galeries, des boutiques et des cinémas. Dans la moitié ouest, Bala et Port Carling sont situées le long de l'autoroute 169 et offrent une ambiance plus calme et relaxante. « Chaque petite ville a son propre charme » explique Wendy Fairburn.

Avec ses lacs d'eau douce cachés au cœur des forêts de pins, d'érables et d'hêtres, et son relief vallonné du Bouclier canadien formé par les glaciers, cet endroit est fait pour passer les vacances d'été parfaites au Canada. « Des randonnées matinales aux concerts en soirée, ce n'est un secret pour personne que ce paysage magnifique et sauvage compte parmi les plus prisés à travers le monde » indique Sean Menzie, fondateur du site d'actualités local, The Muskoka Almanac. Voici comment profiter pleinement de la région.

LE MEILLEUR MOMENT POUR VISITER LA RÉGION DE MUSKOKA

Si Muskoka est une destination prisée tout au long de l'année, c'est entre mai et octobre qu'elle prend vraiment vie, avec une période de pointe pendant les mois de juin et juillet.

Au printemps, les amateurs d'oiseaux ont le choix entre de nombreux lieux pour observer des bécasses, des fauvettes et bien d'autres espèces : dans la réserve Torrance Barrens, sur le sentier Fairy Vista ou dans le parc provincial Queen Elizabeth II Wildlands. Il s'agit également du moment idéal pour profiter de la saison des érables. Le chemin de randonnée de la Sugarbush Hill Maple Farm mène les visiteurs à travers les buissons en suivant le système de robinets qui récolte la sève de milliers d'arbres. Le festival annuel de l'érable de Muskoka, Muskoka Maple Festival, clôt la saison avec de la musique en direct, des jeux et un petit-déjeuner.

L'été, profitez de la saison des festivals. Le Huntsville Festival of the Arts propose une programmation éclectique, allant du festival d'humour Just For Laughs aux conférences de l'écologiste David Suzuki ; le festival Tall Pines fait plus de bruit pendant un week-end estival avec des artistes indie pop à l'affiche ; et le festival Muskoka Chautauqua est un festival de théâtre qui dure dix jours sur les rives du lac Rosseau.

L'automne est la saison idéale pour admirer les couleurs des feuilles. « J'adore l'automne » affirme Wendy Fairburn. « Les couleurs sont superbes. Les températures sont idéales. » Pour profiter pleinement du spectacle, vous pourrez emprunter certains itinéraires en voiture, faire une croisière sur le lac Muskoka pour admirer les couleurs automnales depuis l'eau ou randonner dans la forêt de Limberlost pour avoir les meilleurs points de vue. C'est aussi la saison des canneberges dont Muskoka est la capitale ontarienne. Goûtez à ce fruit acidulé sous forme de jus, de vins et bien plus encore à Muskoka Lakes Farm & Winery.