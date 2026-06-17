Canada : comment profiter pleinement de la région des chalets ?
On y trouve l’un des chalets les plus prisés du moment en Amérique du Nord mais Muskoka est apprécié depuis longtemps pour ses lacs sculptés par les glaciers et ses petites villes.
Le lac Muskoka est la destination par excellence pour les chalets de luxe dans la province de l'Ontario au Canada. Il est considéré comme le plus grand des Grands Lacs de Muskoka, avec les lacs Rosseau et Joseph, et comme les « Hamptons du nord, » où l'héritage historique des bateaux à vapeur du 19e siècle côtoie les propriétés modernes appartenant à des milliardaires sur les rives sauvages du Bouclier canadien.
Muskoka, la région des lacs au nord de Toronto au Canada, est affectueusement surnommée « la région des chalets ». Et oui, c'est là que se trouve ce chalet, celui sur les rives du lac Muskoka rendu célèbre dans le dernier épisode de la première saison de la série Heated Rivalry, mais c'est un lieu de détente depuis des centaines d'années. Et pendant des millénaires avant cela, il abritait les peuples autochtones des Wendats, des Anichinabés, des Métis et des Haudenosaunee.
CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA RÉGION DE MUSKOKA
« "Muskoka" vient du nom d'un chef autochtone » explique Wendy Fairburn, directrice générale du Muskoka Steamships & Discovery Centre, en référence à Mesqua Ukee, un chef de la tribu Chippewa au 19e siècle. Les expositions du musée retracent l'évolution de Muskoka et de ses plus de 1 600 lacs, depuis son rôle de destination pour les chasseurs et les cueilleurs, jusqu'à nos jours et en passant par l'ère industrielle, lorsque l'exploitation forestière et la construction navale ont dominé la région des années 1850 aux années 1920.
« Mais ça a toujours été une sorte de destination de vacances » affirme Wendy Fairburn. « Les gens venaient de la ville pour les lacs magnifiques, l'air pur et la nature sauvage. On y trouvait des campements puis des petits hôtels. »
Aujourd'hui, les hôtels sont plus grands et les chalets plus luxueux. Si une grande partie des 3,2 millions de personnes qui visitent la région chaque année viennent de Toronto et d'autres régions du sud de l'Ontario, des Américains du Michigan, de Pennsylvanie et de New York font également le trajet.
La taille du chalet que vous réservez ou le lac que vous choisissez comme point d'ancrage constituent le principal attrait de cette région. « Il suffit de se mettre à l'eau. Nager, faire du bateau, pagayer. C'est l'essentiel », affirme Toben Kochman, copropriétaire de The Pearl, un marché et restaurant ouvert de mai à octobre à Bala, l'une des petites villes de la région.
La région de Muskoka, située dans le centre de l'Ontario, compte cinq centres principaux. Dans la moitié est de la région, Gravenhurst, Bracebridge et Huntsville sont des villes plus importantes où vous trouverez le nécessaire pour un séjour en chalet, ainsi que des restaurants, des galeries, des boutiques et des cinémas. Dans la moitié ouest, Bala et Port Carling sont situées le long de l'autoroute 169 et offrent une ambiance plus calme et relaxante. « Chaque petite ville a son propre charme » explique Wendy Fairburn.
Avec ses lacs d'eau douce cachés au cœur des forêts de pins, d'érables et d'hêtres, et son relief vallonné du Bouclier canadien formé par les glaciers, cet endroit est fait pour passer les vacances d'été parfaites au Canada. « Des randonnées matinales aux concerts en soirée, ce n'est un secret pour personne que ce paysage magnifique et sauvage compte parmi les plus prisés à travers le monde » indique Sean Menzie, fondateur du site d'actualités local, The Muskoka Almanac. Voici comment profiter pleinement de la région.
LE MEILLEUR MOMENT POUR VISITER LA RÉGION DE MUSKOKA
Si Muskoka est une destination prisée tout au long de l'année, c'est entre mai et octobre qu'elle prend vraiment vie, avec une période de pointe pendant les mois de juin et juillet.
Au printemps, les amateurs d'oiseaux ont le choix entre de nombreux lieux pour observer des bécasses, des fauvettes et bien d'autres espèces : dans la réserve Torrance Barrens, sur le sentier Fairy Vista ou dans le parc provincial Queen Elizabeth II Wildlands. Il s'agit également du moment idéal pour profiter de la saison des érables. Le chemin de randonnée de la Sugarbush Hill Maple Farm mène les visiteurs à travers les buissons en suivant le système de robinets qui récolte la sève de milliers d'arbres. Le festival annuel de l'érable de Muskoka, Muskoka Maple Festival, clôt la saison avec de la musique en direct, des jeux et un petit-déjeuner.
L'été, profitez de la saison des festivals. Le Huntsville Festival of the Arts propose une programmation éclectique, allant du festival d'humour Just For Laughs aux conférences de l'écologiste David Suzuki ; le festival Tall Pines fait plus de bruit pendant un week-end estival avec des artistes indie pop à l'affiche ; et le festival Muskoka Chautauqua est un festival de théâtre qui dure dix jours sur les rives du lac Rosseau.
L'automne est la saison idéale pour admirer les couleurs des feuilles. « J'adore l'automne » affirme Wendy Fairburn. « Les couleurs sont superbes. Les températures sont idéales. » Pour profiter pleinement du spectacle, vous pourrez emprunter certains itinéraires en voiture, faire une croisière sur le lac Muskoka pour admirer les couleurs automnales depuis l'eau ou randonner dans la forêt de Limberlost pour avoir les meilleurs points de vue. C'est aussi la saison des canneberges dont Muskoka est la capitale ontarienne. Goûtez à ce fruit acidulé sous forme de jus, de vins et bien plus encore à Muskoka Lakes Farm & Winery.
Les pagayeurs de tous niveaux s'adonnent au canoë sur des itinéraires prisés à Huntsville et à Bracebridge dans l'Ontario. La rivière Muskoka est un cours d'eau facile d'accès offrant des vues sur des cascades, la rivière Big East présente des falaises de sable pittoresques et le parc provincial Arrowhead est connu pour ses eaux calmes, sans bruit de moteurs de bateau.
LES MEILLEURES ACTIVITÉS À MUSKOKA
Faites un arrêt au Muskoka Steamships & Discovery Centre pour découvrir l'histoire de la région et laissez-vous tenter par une croisière sur le lac Muskoka qui « vous donne l'impression d'avoir remonté le temps » explique Wendy Fairburn. Le centre propose des croisières d'une à quatre heures, parmi lesquelles certaines sont thématiques, par exemple la croisière des couleurs d'automne qui a lieu chaque automne. Des dîners-croisières sont également proposés, une façon idéale d'admirer le coucher du soleil au fil de l'eau. « Les excursions en bateau à vapeur sont incontournables », affirme Sean Menzie. Une balade à bord du Segwun, construit en 1887 et restauré, est une alternative historique aux bateaux à moteur qui s'affairent sur les lacs.
L'équipe de Toben Kochman travaille au The Pearl, un marché ouvert et restaurant, qui est rapidement devenu l'un des incontournables de Muskoka. Le marché-restaurant s'approvisionne auprès de fermes et de producteurs locaux, et les clients peuvent également faire leurs achats au marché ou manger sur place. Accompagnez la salade de tomates anciennes de l'Ontario et d'avocats, de tacos au flétan katsu ou de truite grillée à la peau croustillante.
« La scène culinaire de Muskoka est en plein essor. Il y a de jeunes chefs qui se lancent dans des concepts originaux avec des food trucks et des pop-ups, et les ingrédients de saison et issus de la production locale ont enfin le succès qu'ils méritent » relève Toben Kochman. Il recommande également le barbecue chez The Smoking Birds, le donut à la myrtille chez Silver Stream Farms et le sandwich gastronomique au fromage fondu chez Ice Dreams Soda Shop. Inspiré des diners américains des années 1950, laissez-vous tenter par un cornet gaufré garni de votre parfum de glace préféré parmi ceux proposés par la marque ontarienne Kawartha Dairy. La glace Moose Tracks, à la vanille agrémentée de morceaux de chocolat et de beurre de cacahuète ainsi que de fondant au chocolat, est un choix très gourmand.
Emportez un pique-nique pour découvrir pendant une journée complète le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne, le plus petit parc national du Canada. À cheval entre deux biorégions, ce parc insulaire possède une biodiversité riche. « Des oiseaux, allant de rapaces à des oiseaux chanteurs, volent au-dessus de nous, des petits mammifères gambadent dans les sous-bois et des mammifères plus gros, comme le renard et l'ours, habitent l'île Beausoleil, la plus grande île du parc » explique Annique Maheu, gardienne intérimaire du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne et du lieu historique national du Canada de l'île Beausoleil (Bimadinaagogi). Parks Canada propose des randonnées guidées dans le parc, ainsi qu'une visite guidée virtuelle sur l'application Parks Canada qui présente des récits des détenteurs du savoir des Premières Nations des Anichinabés.
Pour une sortie nocturne animée, assister à un concert à The Kee to Bala est un incontournable. Toben Kochman le décrit comme « l'expérience estivale par excellence à Muskoka. » Ce lieu, qui a vu le jour en tant que salle de concert dans les années 1930, fait aujourd'hui partie des arrêts incontournables de la tournée estivale des plus grands groupes canadiens.
OÙ SÉJOURNER ?
Vous n'avez pas besoin de séjourner dans un chalet pour vivre la vie de chalet, mais vous pouvez en réserver un via Airbnb ou des agences de location locales. Le chalet Barlochan, qui est apparu dans la série Heated Rivalry, peut être réservé via Airbnb ou Jayne’s Luxury Rentals. Airbnb publiera les disponibilités pour l'été le 1er juin 2026 et l'annonce sera disponible sur le site de Jayne’s Luxury Rentals à partir du 1er juillet 2026. Les choix vont de chalets rustiques à des demeures spectaculaires. « Certains lacs autorisent la navigation à moteur sans restriction tandis que d'autres en imposent. Lorsque vous louez un chalet, veillez à vérifier les réglementations du lac pour vous assurer qu'elles correspondent à vos projets sur l'eau » conseille Sean Menzie.
Plusieurs complexes hôteliers offrent un accès à un lac et à toutes les activités qui y sont proposées. Situé à l'extrémité nord de la région, JW Marriott The Rosseau Muskoka Resort & Spa, au bord du lac Rosseau, est connu pour son spa, ses plages privées et ses sentiers de randonnée. Les clients peuvent louer des vélos sur place pour découvrir les environs.
Non loin, au bord du lac Rosseau également, Windermere House est un complexe hôtelier historique datant de 1870. Les clients peuvent louer un bateau ou réserver une partie de golf au Windermere Golf and Country Club à proximité. Deerhurst Resort à Huntsville ou Taboo Muskoka à Gravenhurst sont des complexes hôteliers parfaits pour un séjour en famille qui offrent un accès facile à deux des villes principales de la région.
Pour les adeptes du camping, le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne et le parc provincial Arrowhead proposent des emplacements de camping et des locations de chalets. Même s'ils sont équipés de lits et de kitchenettes, vous devrez apporter votre propre linge de lit ainsi que votre nourriture, votre vaisselle et vos couverts pour les repas.
COMMENT S'Y RENDRE ?
Muskoka se trouve à environ deux heures de route de Toronto. La tradition locale veut que chaque voyage comprenne un arrêt chez Webers, le stand de hamburgers situé au bord de l'autoroute 11, juste au sud de Muskoka.
La compagnie ferroviaire régionale Ontario Northland devrait remettre le Northlander en service à la fin du printemps ou au début de l'été. Le train, qui circule cinq à sept jours par semaine selon la saison, part de la gare Union de Toronto et dessert Gravenhurst, Bracebridge et Huntsville. Des services de taxis sont disponibles dans toute la région, Muskoka Lakes Taxis et SnapCabs sont de bonnes options, mais il est préférable de réserver à l'avance pour être sûr d'avoir un taxi.
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Maryam Siddiqi est une journaliste basée à Toronto qui s'intéresse particulièrement aux voyages axés sur la communauté, au bien-être et au design. Suivez-la sur Instagram.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.