Interdit aux femmes : ces cinq destinations sont réservées aux hommes

HERBERTSTRASSE, HAMBOURG, ALLEMAGNE

L’Europe libérale abrite elle aussi une enclave interdite aux touristes féminines : Herbertstrasse, à Hambourg, rue à laquelle aucune femme ne peut accéder à moins d’être travailleuse du sexe. Cette rue se situe non loin de Reeperbahn, partie de la ville que d’aucuns considèrent comme l’un des quartiers rouges les plus célèbres au monde. Techniquement, Herbertstrasse est une petite rue renommée pour ses néons et ses vitrines exhibant des centaines de femmes peu vêtues mais travaillant en toute légalité. Bien qu’il s’agisse d’une rue publique et qu’elle soit ainsi soumise aux lois strictes de l’Allemagne en matière d’égalité des sexes, les visiteurs d’Herbertstrasse doivent d’abord franchir de grandes barrières de métal surmontées de panneaux interdisant explicitement à toutes les touristes et à tous les garçons de moins de 18 ans d’entrer.

Si l’on cloîtra ainsi les travailleuses du sexe de Hambourg, ce fut, dit-on, pour les empêcher d’« infecter » la morale des Allemands moyens, mais cela servit aussi à les isoler de la communauté ; leur profession se pratiquait à l’abri des regards, et, de fait, leur persécution aussi. À partir de 1933, les nazis arrêtèrent plus de 3 000 femmes à Hambourg au prétexte qu’elles étaient « asociales » pour les punir de pratiquer ce métier. Nombreuses sont celles qui trouvèrent la mort aux côtés de travailleuses du sexe d’autres villes allemandes dans des camps de concentration comme ceux de Ravensbrück et de Neuengamme et dont on ne connaîtra jamais l’histoire. Mais les barrières, et la prohibition visant les visiteuses, ne disparurent pas avec les nazis ; dans les années 1970, la ville de Hambourg fit fortifier les entrées et ériger des portails en métal encore plus hauts pour bloquer la vue. De nos jours, on trouve autre chose dans les rues alentour : des Stolpersteine, des pavés ou des plaques mémoriels portant les noms de quelques-unes des travailleuses du sexe persécutées pour commémorer leur mort dans les camps nazis.