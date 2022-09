Les ours en hibernation pourraient aider la recherche contre le diabète

Si un être humain mangeait des dizaines de milliers de calories par jour, prenait une quantité non négligeable de poids, puis ne bougeait pratiquement plus pendant des mois, les conséquences sur sa santé seraient catastrophiques. La communauté scientifique se demande depuis longtemps pourquoi ce même comportement n’entraîne pas de problèmes liés au diabète chez les grizzlis… du moins jusqu’à présent.

En donnant de l’eau avec du miel aux ours en hibernation, des chercheurs de l’université d’État de Washington ont découvert des indices génétiques sur la méthode qu’utilisent ces ours bruns pour contrôler leur niveau d’insuline. Leurs résultats, publiés dans iScience, pourraient bien déboucher sur de meilleurs traitements du diabète chez l’être humain.

L’insuline est une hormone présente chez la plupart des mammifères. Son rôle est de réguler la glycémie de l’organisme, en demandant par exemple au foie, aux muscles et aux cellules adipeuses d’absorber le sucre présent dans le sang, qui est une source d’énergie. Cependant, si une quantité importante de ce glucose entre dans la circulation sanguine, avec le temps, les cellules cessent de réagir et développent une résistance à l’insuline. C’est l’une des principales causes du diabète de type 2, une maladie qui peut entraîner des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, ou encore la cécité. Les ours, contrairement aux humains, sont dotés de la mystérieuse capacité à contrôler leur résistance à l’insuline, en l’activant ou en la désactivant comme un interrupteur.

Pour découvrir les raisons de ce phénomène, des chercheurs ont prélevé du sérum sanguin chez six grizzlis âgés de 5 à 13 ans, en captivité au WSU Bear Center, un centre de recherche situé à Pullman, dans l’État de Washington. Ils ont également prélevé des échantillons de tissus adipeux qu’ils ont utilisés pour développer des cultures cellulaires en laboratoire. « Cela nous permet de tester des choses que nous ne pourrions pas réaliser sur un ours adulte », explique Blair Perry, coauteur de l’étude et chercheur postdoctoral à l’Université d’État de Washington.

Cette expérience a permis à l’équipe d’identifier les caractéristiques qui permettent aux ours de contrôler leur insuline : huit protéines clés semblent jouer un rôle unique dans la biologie de ces animaux, travaillant soit indépendamment les unes des autres, soit ensemble pour réguler l’insuline lors de l’hibernation.

L’être humain partageant la plupart de ses gènes avec l’ours, la compréhension du rôle de ces huit protéines pourrait, selon le chercheur, permettre aux scientifiques d’en apprendre davantage sur la résistance à l’insuline chez l’Homme.

LA SAISON DES OURS

Les grizzlis, que l’on trouve dans certaines régions de l’ouest des États-Unis, du Canada et de l’Alaska, passent par trois phases au cours de l’année : l’activité, l’hyperphagie et l’hibernation. Au printemps et en été, ces mammifères imposants passent leur temps à chercher de la nourriture, à s’accoupler et à s’occuper de leurs petits. Ensuite, à l’automne, les animaux passent à l’hyperphagie, lorsque « toute leur énergie est consacrée à manger le plus possible », raconte Perry.

(À lire : La fascinante préparation des animaux à l’automne.)