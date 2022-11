Açores : Ce poisson-lune de 3 tonnes bat le record du plus gros poisson osseux du monde

Dès qu’il a vu l’énorme carcasse du poisson-lune se balancer dans les vagues au large de l’archipel des Açores, José Nuno Gomes-Pereira s’est douté que l’animal pourrait bien battre un record.

C’était le 9 décembre 2021, et Gomes-Pereira répondait à un appel dans le cadre de son travail de biologie marine avec le réseau d’échouages marins des Açores et l’association Atlantic Naturalist, une organisation non gouvernementale dédiée au contrôle et à la surveillance des océans.

Selon Gomes-Pereira, les carcasses massives en décomposition représentent une menace pour la santé humaine, mais aussi pour le trafic maritime. C’est pourquoi le réseau surveille de près toute carcasse de grande taille qui dérive près des côtes.

De même, lors de collisions en surface, des navires humains blessent ou tuent fréquemment de grandes créatures océaniques. Une large contusion ayant été observée sur sa tête, le poisson-lune serait mort à la suite d’une telle collision avec un navire ; la blessure contenait des fragments de peinture rouge, couramment utilisée sur la coque des bateaux.

Toutefois, en l’absence d’un vétérinaire marin, il était impossible de déterminer si l’incident avait eu lieu avant ou après la mort de l’animal, d’après le chercheur.

Après avoir remorqué l’imposant poisson jusqu’au rivage, un chariot élévateur l’a hissé en hauteur pour pouvoir le peser avec davantage de précision à l’aide d’une balance à grue.

Les espèces de poissons sont divisées en deux grandes classes : les poissons cartilagineux (les requins et les raies) et les poissons osseux (la plupart des autres espèces). Avec ses 2 744 kg, ce spécimen pesait près de 500 kg de plus que l’ancien détenteur du record du poisson osseux le plus lourd du monde, un autre poisson-lune (également appelé môle) de la même espèce, Mola alexandrini, capturé près du Japon en 1996.

Selon Gomes-Pereira, qui est l’auteur principal d’une étude publiée dans le Journal of Fish Biology, cette découverte est à la fois une source d’espoir et un avertissement.

« [Cette découverte] signifie que l’écosystème marin est encore suffisamment sain pour accueillir ces grands animaux », explique le scientifique.

Toutefois, la cause de la mort de l’animal étant probablement liée à l’activité humaine, le poisson-lune devrait également servir de rappel concernant les efforts qu’il nous reste à réaliser en matière de conservation, poursuit-il.

(À lire : Une raie de 300 kg bat le record du monde du plus gros poisson d’eau douce.)

UNE ESPÈCE MYSTÉRIEUSE

Les poissons-lunes sont faciles à repérer à la surface de l’eau. Ils peuvent atteindre les 3 mètres de long et ont tendance à aimer prendre des bains de soleil. Cependant, de nombreuses questions concernant ces curieuses créatures persistent dans la communauté scientifique.

« Nous ne savons pas combien de temps elles vivent ni à quelle vitesse elles se développent à l’état sauvage », explique Tierney Thys, biologiste marine à l’Académie des sciences de Californie et exploratrice National Geographic. « Nous ne savons pas non plus combien d’individus existent dans le monde, ni la taille des populations régionales. »

Thys s’efforce de répondre à ces questions depuis 2000, date à laquelle elle a reçu sa première bourse de la National Geographic Society pour étudier ces poissons.

Le nouveau détendeur du record, quant à lui, était probablement une femelle âgée d’au moins 20 ans, explique la biologiste, qui est également la fondatrice du programme Adopt A Sunfish.