Ces moules d'eau douce sont en voie de disparition : comment les sauver ?

Selon Johnson, il a fallu trois décennies pour que toutes les réglementations du Clean Water Act, adopté en 1972, prennent effet. Lorsque l’Alabama a commencé à nettoyer ses stations d’épuration dans les années 1990, « nous avons assisté à l’expansion de chacune des espèces » d’invertébrés d’eau douce qui n’avaient pas encore été éliminées. « Elles ont toutes étendu leur aire de répartition. » Des organisations à but non lucratif telles que The Nature Conservancy s’efforcent également de supprimer les barrages de la vallée de la rivière Tennessee qui ne sont plus utilisés.

Néanmoins, à la suite de l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières comme la Clinch et la Powell, le nombre de moules d’eau douce a commencé à chuter drastiquement. Le coupable n’a pas été identifié avec certitude, mais tout porte à croire qu’il s’agirait de la combinaison d’un virus et de stress dus à la pollution permanente ainsi qu’au changement climatique.

Selon Lane, même si Theliderma sparsa luttait déjà pour sa survie, la situation actuelle constitue un obstacle supplémentaire pour l’espèce.

SAUVER LES MOULES D’EAU DOUCE

Lane et des homologues d’États voisins et de l’U.S. Fish and Wildlife Service sont déterminés à inverser cette tendance. Les moules d’eau douce qui ont besoin d’aide ne manquent pas dans les rivières Clinch et Powell, mais Theliderma sparsa, en raison de l’extrême risque auquel elle est confrontée, a été placée tout en haut de la liste des priorités de Lane en ce qui concerne la reproduction en laboratoire.