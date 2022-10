Les barrages, un outil controversé dans la lutte contre le changement climatique

Partout dans le monde, les cours d’eau semblent soit se déchaîner, soit disparaître.

Alors que des inondations catastrophiques ont submergé un tiers du Pakistan, privant des dizaines de millions de personnes de leur foyer, la sécheresse la plus intense depuis 500 ans en Europe a presque asséché les principaux cours d’eau du continent. Aux États-Unis, la rivière Kentucky a connu des inondations meurtrières cet été, tandis que le niveau du fleuve Colorado, desséché, a chuté à un niveau si faible qu’il a entraîné des réductions de la répartition de l’eau dans plusieurs États.

Les causes de ces phénomènes extrêmes ne font plus beaucoup débat. La communauté scientifique nous avertit depuis des années que le changement climatique entraînera une intensification des précipitations et des sécheresses, rendant les zones humides plus humides et les zones sèches plus sèches, avec des conséquences de plus en plus graves sur les cours d’eau. La question qui se pose désormais concerne donc la gestion de ces derniers face à ces transformations et, plus précisément, le rôle que les barrages devraient ou non jouer dans l’atténuation des effets des catastrophes que nous avons observées récemment, et que nous continuerons d’observer à l’avenir.

Cette fois-ci, les avis divergent. D’un côté, les personnes qui y sont favorables arguent que le rôle des barrages ou réservoirs d’eau en tant que tampons contre les flux d’eau extrêmes sera de plus en plus crucial, permettant d’absorber l’eau pendant les inondations et de la libérer en période de sécheresse. De plus, les barrages pourraient contribuer à lutter contre le changement climatique en produisant une énergie hydroélectrique renouvelable plus propre que l’énergie dérivée de combustibles fossiles polluants.

