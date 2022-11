Le commerce de peaux d’ânes propagerait des maladies mortelles

Plus les abattoirs ouvrent en Afrique pour répondre à la demande, plus les marchands achètent d’animaux, mais les vols d’ânes ont également grimpé en flèche et saboté les efforts de communautés et de familles qui en dépendent. En réaction, un certain nombre de pays (Kenya, Tanzanie et Nigeria, notamment) ont interdit l’export de peaux d’ânes. Mais le commerce en reste légal en Afrique du Sud, en Mauritanie, en Égypte, en Éthiopie et au Botswana. Une saisie de près de 3 000 peaux d’ânes réalisées en juin au Nigéria montre que le trafic persiste.

En outre, tout porte à croire qu’en plus de mettre en danger des moyens de subsistance, ce commerce risque de propager des maladies zoonotiques de l’Afrique vers l’Asie. D’après un rapport publié hier par le Donkey Sanctuary, association à but non lucratif sise au Royaume-Uni et agissant pour le bien-être des ânes, des dépistages génétiques réalisés sur des peaux achetées dans un abattoir kényan se sont révélés positifs à la peste équine et au SARM, un groupe de bactéries résistant aux antibiotiques.