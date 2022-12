Ce parasite manipule l’esprit des loups, des rats et peut-être même le vôtre

Une étude a découvert que des chimpanzés infectés par Toxoplasma étaient attirés par l’urine de léopard, leur prédateur naturel. Dans le cadre d'une autre étude, des scientifiques ont démontré que les bébés de hyènes tachetées testés positifs à la toxoplasmose étaient plus susceptibles de s’approcher des lions (et donc de se faire tuer par ces derniers) explique la coauteure de l’étude Eben Gering, biologiste de l’évolution à la Nova Southeastern University en Floride.

« Nous commençons à peine à découvrir comment la toxoplasmose et les effets sur le comportement qui lui sont associés — et que l’on a observés chez des rongeurs, des animaux sauvages et désormais chez des animaux sociaux comme les hyènes ou les loups — influencent les dynamiques de groupe et les comportements sociaux qui ont des conséquences écologiques », explique-t-il.

UNE ENTREPRISE RISQUÉE

Un nombre certain de preuves suggère que les humains porteurs de la toxoplasmose prennent plus de risques que les personnes saines. Les malades ont par exemple tendance à prendre plus de risques au volant, et donc à souvent provoquer des accidents de voitures mortels.

Cependant, les effets ne sont pas que négatifs : d’après une étude menée sur des étudiants et des professionnels issus du monde des affaires, les individus souffrant de toxoplasmose étaient plus susceptibles de se spécialiser dans des domaines comme l'économie ou la finance par exemple ou de lancer leur propre entreprise. Parallèllement, dans les pays enregistrant les plus hauts taux d’infection, les habitants étaient moins susceptibles de citer la peur de l’échec comme frein à leurs ambitions professionnelles.

On ne sait pas vraiment comment fait ce parasite, cousin éloigné de la malaria, pour provoquer autant de changements chez les mammifères.

Selon Milne, certaines données semblent indiquer que le parasite a des effets sur les neurotransmetteurs, comme la dopamine, ou les hormones, comme la testostérone. Il est également possible que le parasite provoque des inflammations de faible intensité qui altèreraient par la suite le comportement.

Peu importe le mécanisme, il paraît de plus en plus évident que les parasites – en particulier Toxoplasma – jouent un rôle significatif et sous-estimé dans la vie des animaux. Les scientifiques estiment qu’environ 40 % des espèces animales sont des parasites et qu’une majeure partie d’entre eux n’ont pas été découverts.

« Notre comportement pourrait être encore plus influencé par ce parasite que ce que l’on croit », affirme Gering.