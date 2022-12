Les États-Unis adoptent une loi signant la fin de l’élevage de fauves

L’exploitation lucrative des tigreaux, qui s’est retrouvée sous le feu des projecteurs dans la série documentaire Netflix Au royaume des fauves, sera bientôt illégale aux États-Unis.

Adoptée la semaine dernière par le Sénat américain, la « Big Cat Public Safety Act » (loi sur la sécurité publique relative aux fauves) s’applique aux lions, tigres, léopards, guépards, jaguars, pumas et tout hybride de ces espèces et devrait bientôt être promulguée. Elle interdit la pratique consistant à permettre au public de caresser de jeunes félins ainsi que l’élevage des fauves pour les propriétaires privés. Elle rendra également illégal au public d’approcher les animaux pour notamment prendre des selfies en leur compagnie ou nourrir des tigreaux au biberon.

Rien ne change pour les zoos et les sanctuaires accrédités ainsi que les établissements universitaires qui détiennent des fauves. Si les ménageries ou autres zoos de bord de route peuvent montrer leurs animaux, ils n’auront en revanche plus le droit de proposer au public de s’en approcher. Quant aux particuliers, ils pourront garder leurs fauves, mais ne seront plus autorisés à les faire se reproduire ou à en acquérir de nouveaux. Ils devront en outre déclarer leurs animaux auprès de l’U.S. Fish and Wildlife Service dans les 180 jours suivant l’adoption de la loi.

Il aura fallu attendre la sortie de la docu-série Au royaume des fauves pour que cette loi sur le bien-être animal, dont les premières versions ont été présentées il y a une dizaine d’années, soit finalement adoptée en juillet dernier par la Chambre des représentants. La législation a également bénéficié du soutien public de la Maison-Blanche. Il ne reste désormais plus qu’au président Joe Biden de la signer.

Si Kate Dylewsky, conseillère principale en politiques pour les questions gouvernementales auprès de l’Animal Welfare Institute, estime que la série documentaire fait dans le sensationnel plutôt que de « s’intéresser à la souffrance animale », elle a toutefois permis la prise de conscience du public sur les questions de bien-être animal dans les établissements proposant notamment de caresser les jeunes félins et a « finalement contribué à l’adoption de la loi ».

Avec les permis nécessaires, la reproduction de grands félins, les spectacles dont ils étaient les vedettes, ainsi que les caresses données aux jeunes fauves jusqu’à un certain âge, étaient alors autorisés. L’U.S. Department of Agriculture, qui est chargé de l’application de l’Animal Welfare Act (loi américaine sur le bien-être animal), a déclaré que les établissements accrédités pouvaient montrer au public les jeunes animaux âgés d’environ 8 semaines tout en se conformant aux exigences réglementaires ; il n’encourage cependant pas ce type de pratique. Tout contact avec des félins âgés de moins d’un mois « y compris pour le nourrissage et la manipulation par le public » est interdit.