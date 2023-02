La nécessité (et non la cupidité) pousserait les braconniers à tuer les éléphants

D’après les résultats publiés ce mois de janvier dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B, le braconnage des éléphants serait lié à la pauvreté et non à l’appât du gain.

Moins d’éléphants ont été victimes de braconnage dans les zones habitées par des communautés plus riches et en meilleure santé selon des chercheurs de l’Université d’Oxford, de l’ONU, de l’Université du Cap et d’autres institutions ayant analysé plus de 10 000 cas de braconnage pendant plus de vingt ans dans trente pays africains. Leur étude se fonde sur les taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans ainsi que sur des sondages ayant par exemple évalué le nombre de pièces des habitations, la disponibilité en eau potable, la présence de sanitaires et la détention d'un capital comme un réfrigérateur ou une télévision.

Le braconnage est l’un des principaux facteurs responsables du déclin des populations d’éléphants de savane (Loxodonta africana), une espèce en danger, et d’éléphants de forêt (Loxodonta cyclotis), elle en danger critique d'extinction. Leur nombre a chuté à environ 415 000 individus d’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Avant cette étude, on ne prêtait guère attention aux causes du braconnage des éléphants et d’autres animaux, souvent issues d’études de cas particuliers. Désormais, les ONG et les États peuvent « utiliser l’étude pour justifier » leurs mesures de protection, explique Timothy Kuiper, coauteur de l’étude qui est commissionné par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), l’accord international qui régit le commerce d’espèces sauvages. Citons la corruption et le commerce mondial de l’ivoire comme autres sources de motivation.

« Quand on souhaite protéger la faune, on ne peut le faire sans penser au bien-être des populations [locales] », explique-t-il. Pour mieux lutter contre le braconnage, les défenseurs de l’environnement doivent faire preuve d’ingéniosité et mettre en place diverses stratégies : faire appliquer des réformes gouvernementales pour lutter contre la corruption, exiger que les pays baissent leur consommation d’ivoire, réclamer de meilleurs programmes éducatifs, sanitaires et économiques ainsi qu’un plus grand soutien envers les rangers.