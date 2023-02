Vous pensez que les rendez-vous amoureux sont compliqués ? Mettez-vous à la place de ces animaux.

Afin d’annoncer cette brève fenêtre d’opportunité aux mâles qui passent par-là, la composition de l’urine des femelles change pour sembler plus attractive aux partenaires potentiels. Les porcs-épics mâles arrivent, prêts à se battre les uns contre les autres avec leur queue couverte de piquants. Le vainqueur a le droit de grimper dans l’arbre de la femelle et d’attendre.

Et d’attendre.

Ce n’est pas parce que la femelle a annoncé que sa période d’œstrus approchait qu’elle est prête pour autant à s’accoupler. Le mâle victorieux fait donc ce qu’il peut : selon Uldis Roze, il l’asperge d’un puissant jet d’urine qui peut contenir une molécule dont les composés chimiques ont pour effet de la hâter un peu.

Quelques heures plus tard, le couple descend de l’arbre et passe à l’acte. Le mâle scelle ensuite le vagin de la femelle en y formant un bouchon afin d’empêcher un autre mâle de s’accoupler avec elle et de faire en sorte que son sperme ne s’écoule pas. Puis il s’en va en se dandinant.

UN CADEAU AVEC CONTREPARTIES

Chez les araignées-patineuses (Pisauridae), espèce que l’on rencontre partout dans le monde, les mâles tentent de se reproduire à leurs risques et périls. En effet, les femelles ne se laissent pas séduire comme cela.

Les mâles doivent d’abord apporter un cadeau nuptial aux femelles, en général un insecte mort enveloppé de soie. Les femelles d’une espèce en particulier, Pisaura mirabilis, ne s’accouplent pas tant qu’elles n’en ont pas reçu un.

Chez d’autres espèces, les mâles se cramponnent à leur offrande alimentaire tout en feignant d’être morts et attendent que les femelles soient assez distraites par la nourriture qu’ils tiennent pour revenir à la vie et passer à l’acte.

Parfois, certains mâles parviennent à leurs fins en trompant la femelle avec des cadeaux sans valeur, en leur offrant un exosquelette par exemple. Cette stratégie a toutefois un coût : les femelles mettent plus rapidement fin à l’accouplement, entraînant ainsi un moindre transfert de sperme. Dans les cas les plus extrêmes, elles peuvent tout bonnement finir par les dévorer.

SOUPIRANTS TAPE-À-L’ŒIL

Dans le monde animal, conserver ses couleurs nécessite beaucoup d’énergie. Comme l’explique Jennifer Verdolin, autrice de What Animal Courtship and Mating Tell Us About Human Relationships, chez la trentaine d’espèces connues sous le nom d’oiseaux de paradis, la présence de plumes flamboyantes et de parades plus flamboyantes encore indique que l’on a affaire à un partenaire en bonne santé, probablement doué pour trouver de la nourriture.

« Il s’agit en somme d’une publicité à destination de la femelle qui signifie : ‘Je suis fabuleux. Tu as envie de t’accoupler avec moi.’ », explique-t-elle. (À lire pour en savoir plus sur les oiseaux de paradis.)

Chez les oiseaux de paradis, originaires de Nouvelle-Guinée et des îles environnantes, les mâles déblaient en plus la scène où ils vont effectuer leur parade. Ils s’assurent que celle-ci soit plate et dépourvue de débris afin de créer un lieu où donner à voir pendant des heures le meilleur spectacle possible.

En outre, cette virilité signe d’absence de maladies est importante, car après l’accouplement, l’époustouflant mâle met les bouts. Il ne participe pas à la construction du nid, ni à la couvaison des œufs ou à l’alimentation des petits.

« UNE MER DE SPAGHETTIS MOUVANTS »

Nichés dans des tanières durant les frigides hivers du Manitoba, des dizaines de milliers de serpents-jarretière à raies rouges (Thamnophis sirtalis infernalis) attendent un peu de chaleur. Le printemps venu, les mâles émergent en premier, réchauffés et prêts à trouver une partenaire. Lorsqu’une femelle rampe jusqu’à la surface, couverte de phéromones sexuelles, les mâles se jettent sur elle par dizaines.

« Placez vos doigts en stries devant vos yeux, et voilà ce que voit une femelle », indique Robert Mason, professeur de biologie des systèmes à l’Université de l’Oregon. « C’est une mer de spaghettis mouvants. »