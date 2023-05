Sommaire du magazine National Geographic du mois de mai 2023 : Vivre avec les éléphants

Partout dans le monde, l’homme grignote de plus en plus les territoires des animaux, causant de nombreuses tensions avec la faune. En Inde et au Sri-Lanka, la cohabitation forcée avec les éléphants d’Asie, plus grands animaux terrestres de la planète, a des conséquences dramatiques : attaques, accidents, représailles… Chaque année, la promiscuité provoque des centaines de décès de part et d’autre.

Dans ce numéro, National Geographic vous propose de découvrir ces pachydermes et les problèmes inhérents à la cohabitation que leur imposent les humains. Ces derniers ont beaucoup de difficultés à partager le territoire des éléphants d’Asie alors que cette espèce, fortement menacée s’adapte plutôt aisément.