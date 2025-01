Antarctique : ces scientifiques se battent pour avoir le droit d'avoir un chat

L’expédition Discovery avait également emmené un chien répondant au nom de Scamp ; et l’expédition Terra Nova, du capitaine Scott, a vu monter à bord un chat, un lapin et un cochon d’Inde en plus des chiens et poneys d’utilité qui recevaient autant d’amour que les animaux ne servant pas au travail.

L’histoire des animaux de l’Antarctique soutiennent Stuart Behling dans son idée, contrairement aux lois du traité sur l’Antarctique.

En avril 1994, les derniers chiens de traîneau furent retirés de leur foyer sur le continent après l’entrée en vigueur d’une disposition du traité de l’Antarctique interdisant l’introduction ou le maintien de toute espèce exogène sur le continent (à l’exception des humains).

Pour cette raison, sa quête pour faire venir un chat à McMurdo est vouée à être un combat long et pénible.

LES RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE D’UN ANIMAL DE COMPAGNIE

Avant la proposition de Stuart Behling, il existait déjà un groupe actif, l’Antarctic Cat Club. Créé voilà quatorze ans par Phil Jacobsen, coordinateur du Programme américain pour l’Antarctique (USAP), ses règles sont simples : si vous avez laissé un chat chez vous en venant en Antarctique et que vous en recevez une photo, vous devez la partager avec les autres membres et conclure tous vos e-mails par « Miaou ».

« Laisser son animal derrière soi pour aller en Antarctique est l’un des aspects les plus difficiles d’un déploiement », explique Phil Jacobsen. Sa dernière mission a eu lieu il y a cinq ans et il travaille à distance depuis, mais son chat ne l’a toujours pas pardonné. « Vos amis et votre famille savent que vous partez pour six mois, mais un chat… un chat pense simplement que vous allez chez PetSmart quand vous passez la porte. »

L’Antarctic Cat Club, qui possède son propre logo et ses propres traditions, est en fait davantage une confédération aux contours flous qu’un club : le groupe se réunit rarement physiquement, ce qui convient bien au profil solitaire des personnes à chat ; ses membres préfèrent échanger des photos et des informations en lien avec les chats par Internet. « Si d’aventure vous souhaitiez intégrer un groupe qui se réunit régulièrement, pensez plutôt à prendre un chien », plaisante Phil Jacobsen.

Cela fait plus de trente ans qu’aucun animal n’a vécu en Antarctique sans y être né.

Dans les années 1980, les chiens de traîneau furent remplacés par des motoneiges, mais cela n’a pas empêché d’en conserver quelques petites populations au sein de diverses stations antarctiques, notamment dans les bases britanniques et argentines, principalement pour rehausser le moral et prévenir la solitude.

Cependant, les chiens représentaient une menace pour les populations locales de phoques qui, parfois, étaient mis à mort pour les nourrir. À leur contact, les phoques peuvent également contracter des maladies telles que la maladie de Carré.

Les mesures environnementales strictes du traité de l’Antarctique ont depuis restreint l’arrivée de nouveaux animaux de compagnie. Les visiteurs, qu’ils soient touristes ou travailleurs, ont l’interdiction d’approcher ou de toucher les espèces indigènes, et même de fouler les zones couvertes de lichen ou de mousse. De même qu’un chien d’attelage, un chat domestique pourrait présenter un risque de transmission de maladies à la faune locale (toxoplasmose, puces ou encore parasites).

En définitive, le but du traité de l’Antarctique est de minimiser l’impact humain sur le continent par tous les moyens possibles, d’en faire un sanctuaire pour la science, la recherche et la coopération internationale.

EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE AVEC UN CHAT DOMESTIQUE

Sur son affiche, Stuart Behling expose une faille du traité qui pourrait lui permettre de contourner ces mesures.