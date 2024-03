Ces araignées redoublent d’inventivité pour piéger leurs proies

Le monde des araignées et de leurs proies est « un monde on ne peut plus sensoriel », selon Pierre-Olivier Montiglio, spécialiste d’écologie comportementale de l’Université du Québec à Montréal. « Tout le monde est en permanence en train d’écouter aux portes et d’envoyer des signaux, de produire de l’information et de communiquer d’une manière ou d’une autre. »