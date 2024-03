Un nouveau type d’orques mangeuses de baleines prospèrerait en haute mer

La plupart des orques tendent à rester près des côtes, qu’il s’agisse des orques de l’Antarctique, qui créent de grosses vagues pour faire tomber les phoques de leur banquise, ou des deux orques vivant près de Cape Town, qui extraient le foie de leurs proies. Or, des scientifiques ont découvert ce qui pourrait être une toute nouvelle population d’orques : des animaux qui sillonnent la haute mer et se nourrissent de baleines et d’autres proies de grande taille.

Selon une récente étude parue dans la revue Aquatic Mammals, ces orques vivant en haute mer auraient été repérées à plusieurs endroits au large de l’Oregon et de la Californie, souvent bien au-delà du plateau continental, où le plancher océanique peut descendre jusqu’à 4 500 mètres de profondeur.

« Il n’y a pas eu de véritables études sur les orques en haute mer, du moins dans le Pacifique Nord », explique le responsable de l’étude Josh McInnes, doctorant à l’Institut des océans et des pêches de l’Université de Colombie-Britannique.

« Nous avons été très étonnés de découvrir ces animaux en pleine mer, qui diffèrent par ailleurs grandement des autres écotypes connus. »

Il existe trois écotypes d’orques du Pacifique : les résidentes, qui vivent près des côtes et se nourrissent de saumon et d’autres poissons, les hauturières, qui vivent plus au large et se nourrissent également de poissons, et les transientes, également appelées Bigg’s, que nous croyions être les seules orques à se nourrir de mammifères.

Les scientifiques n’ont pas pu établir de correspondances entre les 49 orques à l’étude et les orques déjà connues et identifiées à l’aide de photos et de descriptions de leurs nageoires dorsales et de leurs taches en forme de selle, ce motif gris ou blanc situé à califourchon derrière leur nageoire dorsale.

Cela signifie que ces orques constituent soit un sous-groupe de l’écotype transient, soit une population distincte, explique McInnes, qui est également chercheur associé à la Pacific Wildlife Foundation.