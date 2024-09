Pour piéger leurs proies, les baleines à bosse créent des "filets de bulles"

Et il semble que ces géantes marines ajustent la vitesse et l'espace de leurs émissions de bulles pour piéger plus efficacement leurs proies, d'après le rapport scientifique du 21 août publié dans Proceedings of the Royal Society Open Science. En modifiant les anneaux de bulles, les baleines pourraient être en mesure d'attraper sept fois plus de proies en moyenne en une seule bouchée. Les baleines conservent leur énergie, puisqu'elles doivent plonger moins de fois, déclare Szabo, qui est également un explorateur National Geographic. Cette efficacité est cruciale pour les baleines à bosse, car elles migrent sur des milliers de kilomètres et doivent capturer suffisamment de nourriture pendant l'été et l'automne en Alaska pour subvenir à leurs besoins tout au long de l'année.