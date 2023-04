Ce jeune panda apprend à grimper aux arbres... non sans difficulté !

Les pandas géants sont solitaires. Ils ont un odorat très développé que les mâles utilisent pour s'éviter et pour trouver les femelles afin de s'accoupler au printemps. Après une gestation de cinq mois, les femelles donnent naissance à un ou deux petits, bien qu'elles ne puissent pas s'occuper de jumeaux. Les bébés, aveugles à la naissance, ne pèsent alors que 140 grammes environ et ne peuvent pas ramper avant l'âge de trois mois. Ils naissent blancs et développent plus tard leur couleur singulière.

Les efforts de conservation et de nouvelles méthodes de recensement montrent une augmentation de la population de pandas sauvages. Des centaines d'autres pandas vivent dans des centres d'élevage et des zoos, où ils figurent toujours parmi les animaux les plus populaires. Une grande partie de ce que nous savons sur les pandas provient de l'étude de ces animaux vivant en captivité, car leurs cousins sauvages sont aussi rares qu'insaisissables.

