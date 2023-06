Ces mères dauphins "babillent" quand elles s’adressent à leurs tout-petits

La vue des joues potelées d'un bébé suffit souvent à faire babiller la personne la plus bourrue qui soit. Les phrases deviennent plus courtes, les sons sont exagérés et le ton est plus chantant. Les chercheurs ont baptisé ce phénomène « parentais », aussi dit « mamanais », ou plus formellement « langage adressé à l'enfant ».

« Nous ne changeons pas les mots que nous prononçons, nous modifions la façon dont nous les prononçons », explique Laela Sayigh, biologiste marine à l’Institut océanographique de Woods Hole et au Hampshire College, dans le Massachusetts.

Seule une poignée d'autres espèces ont montré qu'elles modifiaient leurs cris lorsqu'elles s'adressaient à leurs petits, notamment les diamants mandarins (Taeniopygia guttata), les macaques rhésus (Macaca mulatta) et les singes écureuils (Saïmiri sciureus). Cependant, aucune n'employait le « parentais ». Aujourd'hui, la nouvelle étude de Laela Sayigh, basée sur trois décennies de données en Floride, révèle que les grands dauphins utilisent ce langage : c'est la première fois que ce phénomène est documenté chez une espèce autre que l'Homme.

Il s'agit d'une découverte majeure, reconnaît Rindy Anderson, éco-éthologue à la Florida Atlantic University, qui n'a pas participé à cette étude.

L'étude en question, publiée ce mois dans Proceedings of the National Academy of Sciences, suggère qu’adopter ce comportement « lors de la communication avec les juvéniles leur permet d’apprendre à produire ces sifflements eux-mêmes », indique-t-elle.

BABILLAGES

L'apprentissage du langage est difficile. Pourtant, fait incroyable, les nourrissons ingèrent les mélanges verbaux qu’ils entendent et apprennent à construire des phrases avec la structure appropriée.

Comment y parviennent-ils ? La réponse tient à la façon dont nous parlons intuitivement aux bébés. En raccourcissant nos phrases, nous supprimons les mots « inutiles ». L'accentuation des sons rend ceux restants plus clairs. Et, surtout, le timbre de voix est plus haut.

Des études ont montré que ces modifications de langage attiraient et retenaient l'attention des enfants bien mieux qu'un discours conventionnel adressé à un adulte. De plus, lorsque les parents apprennent à utiliser le « parentais », leur tout-petit babille davantage et possède un vocabulaire plus riche.