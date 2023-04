Cet animal peut survivre en ne dormant que deux heures par jour

Pour en savoir plus, Jessie Kendall-Bar a mis au point un casque qui contient le même type de capteurs que ceux utilisés pour mener des études sur le sommeil chez l'Homme. L'appareil est étanche, capable de supporter de fortes pressions sous l'eau et suffisamment sensible pour détecter les ondes cérébrales à travers l'épaisse couche de graisse qui recouvre la tête de l'animal.

En 2019, au Marine Mammal Center, centre hospitalier vétérinaire situé à Sausalito, Jessie Kendall-Bar a eu l'occasion d'essayer son bonnet sur un éléphant de mer endormi, appelé Libelula, qui avait été amené pour des soins. L'appareil a fonctionné, « nous avons pu nous assurer que nous pouvions réellement détecter des ondes à travers des centimètres de graisse », indique-t-elle. Prochaine étape : la haute mer.

Jessie Kendall-Bar a testé trois jeunes éléphants de mer femelles sauvages. À l'aide d'un adhésif, elle a placé le casque sur l'une d'entre elles alors qu'elles étaient allongées sur la plage. Celle-ci a plongé dans l'eau, puis est revenue deux jours plus tard, ce qui a permis à la chercheuse de lui enlever l’appareil. Les deux autres femelles ont été équipées et transférées du Año Nuevo State Park à proximité, à Asilomar State Beach, à Monterey, et l’appareil a été récupéré quelques jours plus tard.

CYCLE DE SOMMEIL

Les casques ont recueilli des données sur les ondes cérébrales, le rythme cardiaque, la profondeur de plongée et les mouvements des animaux afin de déterminer quand ils dormaient. Jessie Kendall-Bar a ensuite utilisé ces données pour extrapoler les habitudes de sommeil des éléphants de mer adultes au fil du temps.

Elle a découvert qu'ils ne dormaient pas par tranches de deux heures, mais plutôt par séries de « petits sommes » de moins de vingt minutes chacun. Depuis la surface, les éléphants de mer adultes plongent durant dix minutes à de grandes profondeurs, généralement entre 90 et 300 mètres.

À ce moment-là, l'animal entre dans la deuxième phase du sommeil, le sommeil léger. Il passe ensuite au sommeil profond et paradoxal au cours duquel son corps se paralyse et se retourne continuellement, ce que Jessie Kendall-Bar appelle la « spirale du sommeil ».

Il semblerait que le sommeil paradoxal comporte des risques, notamment celui d'être incapable d'échapper aux prédateurs. « Pour un animal, faire cela sous l'eau et se trouver dans cet état paralytique, c'est tout simplement terrifiant », déclare Terrie Williams, également coautrice de l'étude et chercheuse sur le campus de Santa Cruz.

ÉVITER LES PRÉDATEURS

Ce qui est probable, c’est que les éléphants de mer dorment à des profondeurs que leurs principaux prédateurs, les requins et les orques, fréquentent rarement.

« L'éléphant de mer utilise sa capacité à plonger très profondément comme un mécanisme de protection », explique Jessie Kendall-Bar, aujourd'hui chercheuse postdoctorante à l’Institut océanographique Scripps. « Il n'a besoin ni de garder un œil ouvert ni de rester éveillé. Son cerveau peut plonger intégralement dans le sommeil. »