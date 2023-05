Cette espèce de requins serait capable de retenir sa respiration sous l’eau

Les requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini) retiennent peut-être leur respiration quand ils plongent dans les profondeurs des eaux glaciales. Cette découverte, publiée le 11 mai dans la revue Science, suggère que cette stratégie permettrait à ces habitants des eaux tempérées de réguler leur température lorsqu’ils chassent.

Cette technique est « complètement inattendue », révèle Mark Royer, biologiste de l’Université de Hawaï et spécialiste des requins qui a conduit les présentes recherches. « Ce type de comportement n’a jamais été observé chez aucun poisson évoluant dans les profondeurs », ajoute-t-il. D’où la question suivante : à quel point le fait de retenir sa respiration est-il courant chez d’autres espèces ?

Ces requins-marteaux en danger critique d’extinction profitent généralement de la propulsion vers l’avant pour forcer l’eau à traverser leurs branchies, qui leur permettent d’extraire l’oxygène dont ils ont besoin pour respirer. Mais lorsque ces prédateurs descendent de près d’un kilomètre pour aller se nourrir de calmars et d’autres proies, il est possible que l’eau plus froide des profondeurs ait un effet sur leur métabolisme, sur leur fonction cardiaque et sur leur vue, autant de facteurs susceptibles d’entraver leur aptitude à chasser.

En fermant les branchies et la bouche, c’est-à-dire en retenant leur respiration, ces animaux seraient capables de limiter les effets de leur exposition à l’eau froide.

Certaines espèces telles que le thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus) et le requin mako (Isurus oxyrinchus) sont dotés d’une anatomie spécialisée qui leur permet de maintenir leur température corporelle en eaux froides, mais les requins-marteaux halicornes ne possèdent pas cet avantage.

Pour cette raison, certains scientifiques avancent une théorie : les requins-marteaux halicornes maintiendraient leur température corporelle grâce à un simple processus d’inertie thermique, s’aidant principalement de leur corps imposant pour conserver leur température et emmener de la chaleur avec eux dans les profondeurs glaciales.

« Imaginez que vous soyez en train d’essayer de décongeler votre dinde de 7 kg pour Noël : vous la sortez du congélateur, et il faut attendre longtemps pour qu’elle dégèle, eh bien l’inertie thermique fonctionne ça », explique Marianne Porter, qui est biologiste à l’Université Florida Atlantic et spécialiste des mouvements des requins et qui n’a pas pris part aux recherches.

Pourtant, de minuscules récepteurs placés par l’équipe sur des requins-marteaux halicornes adultes (une sorte de « Fitbit pour requins », comme le formule Mark Royer) suggèrent que l’inertie thermique n’est pas la raison pour laquelle ils conservent leur température lors de leurs excursions carnassières dans les profondeurs.

CHASSE EN EAUX GLACIALES

Dans le cadre de l’étude, l’équipe a analysé des informations détaillées concernant les habitudes de nage, la profondeur et l’endroit auxquels évoluait un petit groupe de six mâles équipés de récepteurs et ayant effectué plus d’une centaine de descentes dans les environs de Hawaï en l’espace de quelques semaines.

De minuscules sondes ont en outre enregistré la température musculaire des animaux durant ces plongées nocturnes répétées. Les données, ainsi que des modélisations complémentaires, indiquent que ces requins ont réussi à conserver en grande partie leur température corporelle que ce soit en surface, où l’eau était à 25°C environ, comme à 750 mètres de profondeur, où la chutait à 5°C.