Comment réduire le stress des éléphants rendus orphelins par les braconniers ?

L’équipe a commencé par examiner les taux de survie, et a constaté que les éléphants orphelins de Samburu avaient des taux de survie inférieurs à ceux des éléphants non-orphelins. Ensuite, ils ont voulu s’intéresser aux survivants : les orphelins étaient-ils stressés ?

Pour le savoir, ils ont recherché dans les excréments des éléphants des concentrations de métabolites glucocorticoïdes, une substance produite en réponse au stress dans l’organisme. « C’est un bon moyen d’examiner les hormones du stress car ce n’est pas invasif », explique Parker. « Il suffit d’attendre qu’ils fassent leurs besoins et de les recueillir. »

En général, des niveaux plus élevés sont associés à un stress plus élevé, mais un échantillon ponctuel montrant des niveaux élevés n’est pas concluant en soi, continue Parker, car les éléphants « pourraient simplement avoir croisé un lion plus tôt dans la journée ». Entre 2015 et 2016, l’équipe a collecté et testé 496 échantillons d’excréments provenant de 37 éléphantes juvéniles, dont 25 étaient orphelines et 12 ne l’étaient pas. L’âge moyen des orphelines lorsqu’elles ont perdu leur mère était de 5 ans.

Bien que l’équipe ait été surprise de constater que les éléphantes orphelines ne présentaient pas des niveaux de stress plus élevés que les éléphantes qui vivaient encore avec leur mère, le fait que les groupes de pairs semblent jouer un rôle aussi important n’était pas une grande surprise.

Parker se souvient notamment de deux orphelines de l’étude, Frida et Rothko. « Frida avait une oreille gauche tombante et Rothko une oreille droite tombante » et elles étaient inséparables, décrit-elle. « C’était comme si elles avaient au moins une bonne paire d’oreilles tant qu’elles étaient ensemble ! ».

Les résultats sont cohérents avec des recherches sociales antérieures réalisées sur les éléphants d’Afrique, selon la chercheuse. « Après la mort de leur mère, les orphelins interagissent davantage avec leurs pairs du même âge. » Elle note par ailleurs que la dominance est structurée par l’âge chez les éléphants : par exemple, les éléphants plus âgés peuvent surclasser les plus jeunes lorsqu’il s’agit de nourriture. Les individus d’âge similaire, quant à eux, sont généralement égaux.

PRÉPARER UN RETOUR RÉUSSI À LA VIE SAUVAGE

Jenna Parker travaille avec des éléphants orphelins au sanctuaire d’éléphants de Reteti, un orphelinat du nord du Kenya qui réhabilite et libère les jeunes éléphants.

(À lire : Ils craignaient les éléphants, aujourd’hui ils les protègent.)

Tout au long de l’étude, elle a gardé ces éléphants à l’esprit, car les résultats montraient que le fait de relâcher des orphelins réhabilités dans de grands groupes avec d’autres éléphants du même âge pourrait les préparer à un retour réussi dans la nature.

Parker aimerait qu’une étude similaire soit menée sur une population plus spécifique d’éléphants, comme ceux qui ont été victimes d’un braconnage plus important.

Kathleen Gobush, biologiste de la faune sauvage au sein du groupe de spécialistes de l’éléphant d’Afrique de l’UICN, qui n’a pas pris part à l’étude, estime qu’il serait intéressant de suivre ce même groupe d’éléphants lorsque ses membres sont confrontés à un facteur de stress aigu, comme une vague de sécheresse intense ou une nouvelle vague de braconnage.

« Ce qu’il faut retenir ici, c’est que les éléphants ont besoin d’autres éléphants », soutient Gobush. « Et lorsque le pire se produit, comme la perte d’une mère, certains trouvent de nouveaux moyens de survivre et de prospérer. »