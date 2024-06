Comment sauver les "endlings", derniers représentants de leur espèce ?

POURQUOI LE CONCEPT D’ENDLING NOUS ÉMEUT-IL TANT ?

Depuis l’invention du terme, les endlings ont inspiré des poèmes , des ballets , des séries télévisées , des œuvres visuelles , des jeux vidéo et des compositions musicales destinées aux adeptes de musique classique aussi bien qu’aux métalleux . Pour la plupart, ces œuvres ont été inspirées par un ancêtre créatif commun : en 2001, une exposition macabre du Musée national australien affichait la définition du mot « endling » à côté des restes et d’une vidéo du dernier thylacine (Thylacinus cynocephalus), ou tigre de Tasmanie, mort en captivité en 1936.

« Il y a un certain mythos et un certain charme dans cette histoire de "dernier" qui lutte contre une défaite inévitable », commente Dolly Jørgensen, professeure d’Histoire à l’Université de Stavanger, en Norvège, qui a abondamment écrit sur le sujet des endlings . « Ce récit, on peut aussi le faire concernant l’ensemble de ces animaux, car une fois qu’ils sont les derniers, c’est terminé. »

« Les endlings servent de puissant symbole d’espoir et de résilience au-devant de probabilités accablantes », remarque Javier Ramello, P-DG d’Herobeat Studios et développeur d’un jeu vidéo sorti en 2022, Endling : Extinction is Forever, envoûtante histoire de la tentative de survivre d’une famille de renards en proie à l’extinction. « Leur statut de derniers représentants illustre l’esprit indomptable de la vie et nous presse de nous confronter à notre propre mortalité et de réfléchir au legs que nous laissons derrière nous. »