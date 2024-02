Comment un grizzli a-t-il pu s'intégrer dans une meute de loups ?

« J'ai déjà observé ce type d'interactions entre une grande meute comme celle-ci et un seul ours », explique-t-il. « On peut avoir l'impression que les loups sont en train de jouer avec l'ours, ou vice versa, mais honnêtement, je pense que les deux espèces y voient un intérêt. »

Dans ce parc national, on voit plus souvent les grizzlis en automne, lorsqu'ils cherchent à consommer le plus de nourriture possible avant d’entrer en hibernation. Pendant cette période, appelée « hyperphagie », les ours prennent des risques pour emmagasiner davantage de calories, par exemple en volant la nourriture des loups, explique Aimee Tallian, scientifique au Norwegian Institute for Nature Research, qui étudie les interactions entre les loups et les ours.