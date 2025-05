Les poissons dorment-ils ? Et comment ?

Les dauphins font eux aussi cela, d’ailleurs. « Ils continuent en quelque sorte de penser à leur respiration, remontent à la surface pour respirer, et ils sont pseudo-alertes, explique Michael Heithaus. Mais c’est comme dormir pour eux. » À l’évidence, les dauphins sont des mammifères, et non des poissons, mais il est possible que les requins blancs et d’autres requins aient hérité d’un comportement similaire par le jeu de l’évolution.

De plus, toutes les nuits, sur Terre, a lieu un mouvement massif et généralisé du plancton qui sent le soleil se coucher et remonte des profondeurs pour se nourrir près de la surface. On considère cette migration verticale – c’est le nom donné à ce phénomène – comme la plus grande migration d’animaux sur le globe.