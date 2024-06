Découverte d’une pouponnière de requins blancs près de New York

« Nous ne savons pratiquement rien sur les bébés requins blancs », explique Winton. « Nous savons qu'ils sont abandonnés à la naissance, qu'ils n'ont jamais chassé auparavant, qu'ils n'ont jamais nagé dans ces eaux, alors comment survivent-ils ? Il s'agit vraiment d'un territoire inexploré en ce qui concerne la science du requin blanc. »

Voir de près la petite Liberty, âgée de quelques mois, pendant que l'équipe plaçait soigneusement sa balise satellite, a été une expérience émouvante pour Megan Winton.

« Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai été émue », dit-elle. « Elle était si belle, comme une mini-version parfaite d'un requin blanc adulte. »

OÙ VA UN BÉBÉ REQUIN ?

Plusieurs institutions et agences de recherche ont mené des expéditions annuelles en utilisant des balises acoustiques et satellitaires pour suivre les mouvements des jeunes requins de Long Island.

Bien que personne n'ait jamais vu un requin blanc mettre bas, le fait qu'ils apparaissent chaque année en mai et juin en si grand nombre suggère qu'ils naissent à proximité, explique Tobey Curtis, spécialiste de la gestion des pêcheries à l'Office of Sustainable Fisheries de la NOAA, qui a coécrit plusieurs études sur la pouponnière.

Des recherches ont révélé que les bébés requins passent presque tout leur temps dans la pouponnière. Plus de 90 % restent à moins de 19 kilomètres du rivage, nageant parallèlement à la côte est de Long Island.

Les scientifiques pensent que la pouponnière, située dans une zone triangulaire entre Montauk Point, Long Island, Cap May, New Jersey et la ville de New York, pourrait voir naître jusqu'à 200 grands requins blancs par an.

Grâce à l'enregistrement minute par minute des activités de Liberty, les chercheurs ont trouvé une nouvelle preuve de l'importance de la pouponnière en tant que refuge. Dix heures d'enregistrement ont révélé les habitudes du jeune animal, qui plonge par exemple à la recherche de calmars jusqu'à 45 mètres de profondeur, puis se rapproche du rivage pour se régaler d'immenses bancs de menhaden (brevoortia tyrannus).

Ses mouvements ont également confirmé la théorie des chercheurs selon laquelle les bébés requins, qui ne sont pas encore capables de réguler leur température corporelle, préfèrent les températures plus chaudes, restant autant que possible dans des eaux aux alentours de 21 °C.

Cet environnement chaud est aussi dépourvu de prédateurs et riche en proies, et surtout en poissons et en calmars qui affluent vers les nombreuses épaves disséminées autour de Long Island.

LE POINT DE VUE DU REQUIN

Bien que Liberty soit le seul requin équipé d'une caméra, des grands requins blancs adultes ont déjà été étudiés en Californie et au Cap Cod.

« Nous avons déployé plus de trente caméras sur des grands requins blancs adultes et l'explosion des nouvelles technologies nous a rapidement ouvert les portes vers une nouvelle manière d'apprendre », déclare Greg Skomal, chercheur principal au Massachusetts Division of Marine Fisheries et membre de l'équipe de recherche qui étudie les requins de Cap Cod.

« La caméra embarquée est unique en ce sens qu'elle permet au requin d'avoir une vue d'ensemble sur son environnement », ajoute Curtis.

« Nous pouvons les suivre avec différents types de puces électroniques et placer des points sur une carte, mais nous ne pouvons pas voir ce que le requin voit. La caméra permet de voir le type de proie qu'ils chassent, le type d'habitat dans lequel ils nagent et s'ils interagissent avec d'autres requins ou d'autres animaux dans l'environnement, ce qui donne un aperçu supplémentaire que l'on ne peut pas obtenir avec d'autres types de technologie. »

NÉS PRÊTS

La maternité du grand requin blanc est depuis longtemps un mystère. Personne n'a jamais vu un grand requin blanc s'accoupler ou mettre bas, mais en janvier 2024, des chercheurs californiens ont partagé ce qu'ils pensent être les premières images d'un requin tout juste né, capturées par drone.

Les mères portent de deux à dix-sept petits pendant dix-huit mois, mettant bas lorsque les petits atteignent une longueur de 1,50 m. « Pour porter autant de bébés requins blancs de 1 m à un 1.50 m, il faut être grand », souligne Megan Winton.

C'est pourquoi les femelles requins ne donnent pas naissance avant d'avoir atteint une longueur de 4 mètres ou plus, ce qui signifie qu'elles ont au moins trente ans. Pendant la gestation, les femelles continuent de produire des œufs non fécondés, qui servent de nourriture à leurs petits in utero.

« Les femelles requins blancs portent tous ces très gros bébés aussi longtemps qu'elles le peuvent pour s'assurer qu'ils sont prêts à se débrouiller seuls dès leur naissance », explique Winton. « Ils ont tout l'arsenal et les dents qui vont avec, ce qui fait d'eux des prédateurs assez redoutables. »

LE RÉCHAUFFEMENT DES EAUX

Le suivi des mouvements des requins de l'Atlantique Nord permet également à l'équipe de surveiller les effets du changement climatique, explique Tobey Curtis. Le long de la côte nord-est des États-Unis, la température des océans a augmenté entre 1982 et 2016, et devrait se réchauffer plus rapidement que les autres environnements océaniques, selon les recherches sur le climat.

Si le réchauffement des eaux entraîne un déplacement trop important de la pouponnière vers l'est et le nord, les bébés requins seront poussés vers les terrains de chasse des grands requins blancs adultes, des requins mako et d'autres espèces de requins.

Ces déplacements modifient également la relation des requins avec leur proie, les obligeant parfois à modifier leur régime alimentaire d'une manière qui peut s'avérer néfaste pour leur santé. En Californie, par exemple, les jeunes requins blancs se sont déplacés vers le nord jusqu'à la côte centrale, où ils tentent de se nourrir de loutres, une source de nourriture peu satisfaisante.

« Le changement climatique a sans aucun doute un effet sur la répartition de ces animaux », déclare Taylor Chapple, professeur adjoint à l'université d'État de l'Oregon et premier chercheur à utiliser des caméras satellites dans ses études sur les requins blancs de Californie.

« Ces données nous fournissent des informations de base sur ce que font les animaux aujourd'hui, mais aussi sur la façon dont ils évoluent en réponse au changement climatique. »

Par exemple, le fait de savoir que les requins blancs peuvent suivre leurs proies pourrait contribuer à la conservation de l'espèce, que l'Union internationale pour la conservation de la nature considère comme vulnérable à l'extinction.

L'HÉRITAGE DE LIBERTY

Malgré ces menaces, la croissance de la pouponnière de requins blancs au large de Long Island peut également être considérée comme une réussite en matière de conservation, affirme Curtis.

« Il est étonnant que l'océan soit suffisamment sain pour que les populations de poissons, et notamment de requins, soient aussi abondantes à proximité de New York City et de Long Island. Même avec tous ces millions de personnes près du rivage et l'impact sur les voies navigables, l'écosystème est plus sain aujourd'hui qu'il ne l'a été depuis longtemps. »

Quant à Liberty, sa puce s'est détachée et a flotté à la surface de l'eau comme prévu après onze jours. Mais il faut espérer que ce n'est pas la dernière fois que les chercheurs la verront, que ce soit dans la pouponnière ou au large du Cap Cod. Liberty a des marques blanches distinctives sur la queue et les flancs et a maintenant rejoint le catalogue des plus de 700 requins de la base de données de Cap Cod.