Découvrez les meilleurs menteurs du royaume animal

Une autre manœuvre consiste à enfouir une noisette et à empiler des feuilles et de la terre au-dessus d’un autre endroit qui a tout l’air d’une cachette à nourriture mais qui est en réalité vide.

« Les mâles usurpateurs ressemblent à des femelles, ce qui leur évite de se faire attaquer par un mâle dominant plus imposant », explique-t-elle. Pendant que le mâle garde le nid et la femelle, l’usurpateur, que sa plus petite taille et sa teinte plus marbrée font passer pour une femelle, s’y précipite et fertilise les œufs.