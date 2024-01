Comment les animaux font-ils pour s'accoupler sous l'eau ?

Le premier défi de l'accouplement sous l'eau consiste à aligner les parties intimes de chaque spécimen. « Contrairement à l'environnement terrestre, où il existe des barrières physiques », explique Dara Orbach, l'océan n'offre aucun moyen de pression. Et comme les cétacés - dauphins, baleines et marsouins - n'ont « pas d'appendices pour se maintenir en place », la position et l'angle du corps sont importants.