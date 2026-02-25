Les lycaons sont les nouvelles stars des safaris (et c'est une bonne chose)

Le tourisme permet d’avoir sur le terrain des personnes au regard critique. Les guides qui traversent les mêmes régions chaque jour partagent leurs observations, surveillent les pièges et transmettent toutes les données comportementales aux scientifiques. « On ne peut pas être partout à la fois », explique Matthew Becker. « Ce qu’ils voient peut nous fournir des informations essentielles. » Au Botswana, le guide de la vie sauvage des animaux africains, mis en place par Wild Entrust, permet aux touristes de partager leurs propres photos vers une plateforme de sciences participatives dotée d'une IA. Celle-ci traque les lycaons à travers le delta.

CRÉER DES ENDROITS SÛRS POUR LES LYCAONS

À travers le continent africain, les populations de lycaons sont fragmentées et vulnérables à la pression humaine, au goulot d’étranglement génétique et à la maladie. Et pourtant, certaines agences de safaris participent à l’inversion de cette tendance en réensauvageant des écosystèmes locaux.

Dans le parc national de Gorongosa, au Mozambique, plus de 90 % des grands mammifères ont été décimés lors de la guerre civile entre 1977 et 1992. Les lycaons y prospèrent à présent grâce aux décennies d’investissement du projet de restauration de Gorongosa. Le parc abrite actuellement environ 300 individus qui se nourrissent des proies en abondance, comme le cobe à croissant.

Dans leur pays voisin, au Zimbabwe, Dereck Joubert est intervenu quand une meute de lycaons qui chassaient le bétail a fait face à une campagne d’euthanasie en 2025. Il a proposé de relocaliser la meute vers le Tembo Plains Camp, situé dans la réserve Sapi, une ancienne concession de chasse adjacente au parc national de Mana Pools. Les dix-sept lycaons, dont neuf chiots nouveau-nés, ont survécu à leur relocalisation. Cette solution a également résolu le problème du déclin de leur population dans le parc de Mana Pools, probablement causé par la consanguinité au sein de la meute.

« Les lycaons se faisaient de plus en plus rares autour du site de Mana Pools. On n'observait aucun recrutement en provenance d’autres meutes ni d’individus solitaires qui étaient acceptés », explique Dereck Joubert. « Cette relocalisation leur permet d’introduire de nouvelles lignées et de stabiliser la population. »

Le Projet Loeto est une initiative transfrontalière ambitieuse, mise en place par Wilderness, qui devrait commencer en 2026. Le but est de préserver les corridors de vie sauvage grâce à la surveillance, à la recherche et aux programmes de coexistence entre humains et animaux à travers la vaste Zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi (KAZA, Kavango–Zambezi Transfrontier Conservation Area), la plus grande région contiguë occupée par les lycaons.