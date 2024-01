En Afrique, la disparition des vautours pourrait être désastreuse

DES CONSÉQUENCES EN DOMINOS

Les causes de ces déclins sont nombreuses et variées, mais la plupart remontent à une croissance démographique exponentielle et à ses effets drastiques sur l'utilisation des terres. Depuis les premières études sur les rapaces dans les années 1970, la population du continent africain a plus que doublé et devrait à nouveau être multipliée par deux d’ici 2058, ce qui accélérera ces tendances.

Les rapaces meurent également en grand nombre à cause du piégeage, de l'électrocution par le réseau de lignes électriques qui s'étend de plus en plus vite sur le continent et de l'empoisonnement, accidentel ou délibéré.

« Les poisons agricoles tels que les pesticides sont beaucoup plus accessibles qu'il y a quarante ou cinquante ans et les gens les utilisent pour tuer les prédateurs comme les lions qui s'attaquent à leur bétail », explique Newton. Les agriculteurs attirent les lions à l’aide de carcasses empoisonnées, mais les vautours repèrent souvent le même repas et se rassemblent en groupes de trente individus ou plus.

Les braconniers utilisent la même méthode, y compris dans les réserves naturelles, pour tuer les vautours qui pourraient trahir leur présence.

LE RECYCLAGE NATUREL DES VAUTOURS

La disparition de ces rapaces entraîne la perte de tout un ensemble d'avantages pour l'écosystème.

« Ils sont en fait très utiles à l'agriculture, car ils se nourrissent de rongeurs, d’insectes et de beaucoup d'autres choses que les agriculteurs qualifieraient de nuisibles », explique Ogada. Certains des rapaces africains qui connaissent un déclin important, comme les élanions naucler, sont réputés pour manger les criquets et autres insectes volants qui détruisent les récoltes.

Ces éboueurs aviaires constituent également un maillon essentiel dans la prévention des maladies.

Les vautours arrivent sur une carcasse dans les heures qui suivent la mort de l'animal, explique Newton. « Si l'animal était malade, ils éliminent la maladie avant qu'elle ne se propage, et c'est un service important que nous apprécions aujourd'hui plus que jamais. »

Des études l'ont confirmé, montrant un cycle de conséquences allant du haut vers le bas appelé cascade trophique. En Inde, le diclofénac, un anti-inflammatoire administré au bétail, a pratiquement éliminé les vautours. Les oiseaux qui se nourrissaient des cadavres de bovins ingéraient le médicament, ce qui provoquait une insuffisance rénale. En conséquence, les carcasses se sont empilées, ce qui a fait exploser les populations de chiens sauvages et détérioré la qualité de l'eau, entraînant finalement une hausse de maladies telles que la rage, des effets dont Ogada craint qu'ils ne se répètent en Afrique. L'Inde est aujourd'hui le pays où l'incidence de la rage est la plus élevée au monde, avec 18 000 à 20 000 cas par an.