Au chevet d'un survivant du Jurassique

L’aspect de l’esturgeon du Syr-Daria est bien particulier : il ne dépasse pas 22 cm, ce qui en fait la plus petite des vingt-six espèces d’esturgeons. La plus grande est le béluga, dont le plus gros spécimen jamais recensé – pêché dans la Volga en 1827 – mesurait plus de 7 m et pesait plus de 1 450 kg. Tous les esturgeons ont en commun un long museau aplati ; quatre barbillons sensoriels leur permettant de détecter leurs proies sur les fonds des cours d’eau ; et cinq rangées de plaques osseuses pointues (appelées « scutelles ») le long de leur corps.

Pendant 162 millions d’années, l’esturgeon a traversé les changements climatiques, la dérive des continents, les éruptions volcaniques et une extinction massive. « Il a survécu à la météorite qui a tué les dinosaures, et à tout ce que la nature et l’espace ont pu lui faire tomber sur la tête », note Bernie Kuhajda. À tout, sauf à l’homme. Aujourd’hui, c’est le poisson le plus menacé de la planète. Depuis 1970, ses populations dans le monde ont connu une chute vertigineuse de 94 %. Sur la liste rouge des vingt-cinq espèces d’esturgeons vulnérables ou en danger établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), dix-sept sont en danger critique d’extinction. Une est éteinte à l’état sauvage. Et il est à craindre que trois autres espèces en danger critique, dont celle du Syr-Daria, soient également éteintes.

Si, du point de vue écologique, les esturgeons sont au bord du gouffre, ils comptent aussi parmi les animaux présentant la plus grande valeur économique de la planète. Leur déclin est largement dû à la surpêche ; leurs oeufs couleur d’obsidienne (le fameux caviar) sont commercialisés dans le monde entier, parfois à plus de 20 000 euros le kilogramme, symboles de richesse et d’un certain statut social.