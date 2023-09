Le plus grand élevage de rhinocéros au monde vient d'être sauvé

African Parks gère vingt-deux parcs nationaux et zones protégées dans douze pays d'Afrique, et affirme qu'elle gardera tout le personnel du Platinum Rhino Conservation Project pour s'occuper des animaux jusqu'à ce qu'ils puissent être réintroduits dans la nature. L'association a également confirmé à National Geographic qu'elle poursuivrait les opérations de sécurité actuelles de la ferme pour prévenir le braconnage, notamment les patrouilles en hélicoptère, les douzaines de gardes-chasse armés et accompagnés de chiens de garde.

Dans les documents relatifs à la vente aux enchères, Hume a indiqué qu'il dépensait plus de 425 000 dollars (un peu plus de 395 000 euros) par mois pour protéger les animaux des braconniers. Mais l'approche semble efficace. Le dernier incident de braconnage connu au sein de l'élevage s'est produit en mars 2017, et African Parks affirme que le dispositif de sécurité est à la pointe de la technologie.

DANS LA NATURE, MAIS OÙ ?

African Parks a pour objectif d'accueillir tous les animaux dans leur nouvel habitat naturel au cours de la décennie 2020, mais l'endroit exact où les animaux iront, la date et la manière dont le groupe sera divisé n'ont pas encore été déterminés.

L'organisation à but non lucratif lance des études de faisabilité pour déterminer où les animaux pourraient aller tout en disposant d'une quantité suffisante de nourriture et d'eau, entre autres facteurs. Les terres actuellement gérées par African Parks ainsi que d'autres zones disponibles pourraient être considérées comme des destinations possibles.