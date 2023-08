Les lemmings sont-ils vraiment suicidaires ?

Ces petits rongeurs, cousins de la souris, ont de petites oreilles dissimulées dans la fourrure, de courtes pattes et des queues tronquées. Ils mesurent environ 13 à 18 cm de long et pèsent entre 23 et 34 grammes. Les lemmings ont une forme plutôt arrondie, avec une fourrure longue et douce de couleur brune et noire.

Ils sont herbivores et se nourrissent principalement de mousses et d'herbes. Ils se délectent également de baies, de feuilles, de pousses, de racines, de bulbes et de lichens à la surface de la neige.

Les lemmings vivent dans les toundras d'Amérique du Nord et d'Europe du Nord. Et non, ils ne se donnent pas volontairement la mort.