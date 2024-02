Les insectes sont-ils vraiment attirés par la lumière ?

Que se passe-t-il si la lumière, plutôt que de provenir d’un point unique, est diffusée sur une zone large ? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont tendu un grand drap blanc sur la canopée des arbres et y ont projeté une lumière UV. Si les insectes étaient réellement « attirés » par la lumière, ils voleraient vers elle, explique Sam Fabian, coauteur de l'étude et chercheur sur les insectes à l'Imperial College de Londres.

Au lieu de cela, les insectes traversaient ce couloir éclairé, volant comme ils le feraient en journée.

L'équipe a ensuite placé le drap sur le sol et l'a éclairé, ce qui a déclenché une réaction très particulière : « tous les papillons de nuit qui volaient au-dessus se sont retournés et sont tombés du ciel », explique Fabian. Cette réponse suggère que la lumière artificielle peut provoquer un décalage entre la perception qu'ont les insectes de ce qui est le « haut » et la direction réelle de la gravité.

Les scientifiques ont également réalisé plusieurs de ces expériences en laboratoire et ont obtenu des résultats similaires, bien qu'ils ne puissent pas encore exclure que d'autres facteurs pourraient contribuer à la tendance des insectes à se rassembler dans la lumière.

LA POLLUTION LUMINEUSE : UN PROBLÈME DE PLUS EN PLUS IMPORTANT

L’une des conditions les plus importantes du vol est de savoir dans quelle direction se trouve le haut. Selon la nouvelle étude, les insectes volants semblent dépendre de la lumière pour déduire cette information. Ils gardent la toile de fond lumineuse au-dessus de leur tête et les environnements plus sombres en dessous d'eux.