Les dauphins et les baleines s’apprécient-ils ?

LES INTERACTIONS POSITIVES ENTRE DAUPHINS ET BALEINES

L’équipe de scientifiques a arpenté les réseaux sociaux à la recherche d’images de contact entre les deux espèces de cétacés dans les océans du globe. Ils avaient également deux vidéos à leur disposition, filmées par des crittercams.

Lors de 80 % de ces rencontres, les dauphins nageaient près des têtes des baleines, suggérant que les espèces avaient toutes deux conscience l’une de l’autre, ou même que les dauphins tentaient d’attirer l’attention de ces géantes. C’est ce qu'explique Olaf Meynecke, co-auteur de l’étude, à la tête du programme étudiant les baleines et le climat au sein de l’Université Griffith dans le Queensland, en Australie. Dans quelques cas, les dauphins semblaient se frotter à la baleine ou la toucher à dessein.

La proximité rapprochée des animaux « indiquerait qu’ils cherchent un contact direct, ou du moins à établir un contact visuel », explique Olaf Meynecke.

Les chercheurs ont parfois observé les dauphins surfer sur la vague créée par la nage des baleines, une manière de ne pas s’épuiser, près du rostre (la tête) des cétacés. C’est un comportement qui a déjà été observé près des bateaux. « Les dauphins se trouvaient-ils près du rostre parce qu’ils apprécient la vitesse de la vague qu’il engendre, ou était-ce pour établir un contact avec les baleines ? » se demande le chercheur.

On a déjà vu des dauphins cabrioler autour des baleines, mais ce comportement a « toujours été vu comme un jeu, les dauphins s’amusent autour de ces géantes des océans », raconte Thea Taylor, directrice adjointe du Sussex Dolphin Project, en Angleterre, qui n’a pas pris part à l’étude. « Mais on n’avait que très peu de documentation sur des baleines qui interagissaient ou jouaient avec les dauphins. »