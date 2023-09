Pourquoi les huîtres se referment-elles pendant la pleine Lune ?

Ils ont constaté que deux types d'huîtres du bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest de la France, étaient nettement plus ouvertes lors des nouvelles lunes et plus fermées lorsque la Lune était pleine. En outre, les huîtres pouvaient faire la différence entre le premier quartier de lune et le troisième quartier de lune, et étaient significativement plus ouvertes (de près de 20 %) à ce moment-là.