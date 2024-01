Le nombre de requins tués ne cesse d’augmenter malgré les interdictions de pêche

Cette analyse à l’échelle mondiale révèle que, même si les réglementations relatives à la pêche aux requins et aux ailerons ont été multipliées par dix, les chiffres de la mortalité sont restés plus ou moins les mêmes au cours de la dernière décennie. Il est estimé que 76 millions de requins sont morts à cause de la pêche en 2012 et au moins 80 millions en 2018. Étant donné que toutes les captures ne sont pas déclarées de manière suffisamment détaillée et que certaines ne sont même pas enregistrées, les chercheurs affirment que le nombre de décès est probablement beaucoup plus élevé.

LE MARCHÉ DU REQUIN

L’écologue marin Nicholas Dulvy de l’université Simon Fraser au Canada, qui n’a pas participé à l’étude, souligne que les réglementations relatives à la pêche aux ailerons ont contribué à « garantir l’identification de nombreuses prises au niveau de l’espèce, ce qui est nécessaire pour limiter les captures et le commerce ». Cela aide également la recherche. « Le commerce international est maintenant réglementé avec la protection de plus de cent espèces de requins dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction », ajoute-t-il.

Si ces réglementations commerciales semblent avoir permis de réduire le nombre de requins tués dans les pêcheries internationales, davantage de ces animaux ont commencé à être capturés dans celles situées au niveau des côtes.

Pour tenter d’en comprendre les raisons, les chercheurs ont interrogé vingt-deux experts, dont des scientifiques, des défenseurs de l’environnement et des personnes travaillant dans les pêcheries ou dans des entreprises qui transforment les produits dérivés du requin. « Ces personnes nous ont dit que les marchés existants pour les produits dérivés du requin se sont développés », explique Laurenne Schiller, scientifique spécialiste de la conservation marine à l’université Carleton, au Canada, et coautrice de l’étude. « Cela peut être dû en partie à l’augmentation du nombre de requins résultant elle-même des réglementations contre la pêche aux ailerons. »

La viande de requin, même celle des espèces menacées d’extinction, est de plus en plus présente dans divers produits alimentaires et pas uniquement dans la tristement célèbre soupe d’ailerons de requins. Le requin est également souvent utilisé dans les fish and chips et dans le ceviche ou pour remplacer de manière frauduleuse l’espadon.

En outre, le cartilage et l’huile de foie de requin sont des ingrédients couramment utilisés dans l’industrie médicale et cosmétique. « De nombreux produits de beauté contiennent du squalène », indique Laurenne Schiller. Celui-ci provient généralement, mais pas nécessairement, du requin. « Il est donc préférable de rechercher des produits qui emploient des alternatives d’origine végétale. »

Les chercheurs affirment que, pour sauver les requins, les lois contre la pêche aux ailerons ne suffisent manifestement pas et qu’il est nécessaire de mettre en place des réglementations plus strictes en matière de pêche.