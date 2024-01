Les mâles évoluent vers plus de puissance physique. Les femelles, elles, voient leur cerveau se développer

Y a-t-il une scène plus emblématique des documentaires animaliers qu'un bélier aux énormes cornes incurvées, pouvant peser jusqu'à quinze kilos chacune, s’abattant sur un rival ?

Si vous fermez les yeux, pouvez-vous imaginer le cliquetis des bois d’un chevreuil s’entremêlant à ceux d’un autre dans un bois sombre ? Avez-vous déjà éprouvé de l'admiration en voyant les bois gigantesques de deux mètres de long d'un élan mâle adulte ?

Il faut dire que l'humain est fasciné par les animaux lourdement armés depuis la nuit des temps. La preuve en est : des cornes de buffle domestique (Bubalus bubalis) et des défenses de sanglier, gravées dans les parois de grottes il y a respectivement 44 000 et 45 500 ans, figurent parmi les œuvres d'art les plus anciennes jamais découvertes.

Cependant, en observant les bois, les cornes et les défenses des mâles, nous manquons peut-être de voir les atouts du sexe opposé.

Une étude publiée récemment dans la revue Behavioral Ecology and Sociobiology apporte pour la première fois la preuve que, tandis que les mammifères mâles développent de plus gros attributs physiques, utiles pour se battre et pour faire montre de leur condition physique, les femelles des mêmes espèces développent des cerveaux plus gros que ce que nous ne pensions.