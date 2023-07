Laquelle de ces araignées est une veuve noire ?

La recluse brune (Loxosceles reclusa), originaire du centre et du sud des États-Unis, constitue l'une des trois seules espèces d'araignées venimeuses des États-Unis. Bien que les morsures soient rares, celles-ci restent douloureuses . Étant de couleur brune, elles sont souvent confondues avec d'autres araignées, en particulier les Lycosidae et les Agelenidae, explique Catherine Scott , chercheuse postdoctorante en entomologie à l'université McGill de Montréal.

Cette dernière participe à la gestion de la page Twitter « Recluse or not ? » qui encourage tout un chacun à envoyer une photo d'araignée afin d’obtenir une identification fiable de l’espèce de la part d'un expert.

Quelques indices à retenir : les Lycosidae et les Agelenidae sont beaucoup plus grandes que la recluse brune, dont la couleur est brun clair et qui mesure à peine 2,5 centimètres de long. Les Lycosidae disposent également de deux bandes foncées distinctes sur les deux segments de leur corps et les Agelenidae sont plus foncées.