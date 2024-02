Ces femelles sont les reines les plus féroces du règne animal

Nous avons tous entendu dire que les lions étaient les rois des animaux. Alors qu’en est-il des reines ?

Les hyènes tachetées comptent parmi les reines les plus féroces de la nature. Non seulement elles sont plus grandes et souvent plus agressives que leurs homologues masculins, mais elles dirigent aussi des clans de six à quatre-vingt-dix membres et s’occupent de leurs petits plus longtemps que n’importe quel autre prédateur africain.

Elles ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres car le règne animal regorge de sociétés matriarcales. Qu'il s'agisse de l’un des plus grands animaux terrestres, de l'un des plus puissants prédateurs marins, en passant par certains des plus petits insectes du monde, de nombreuses espèces survivent et prospèrent grâce à des meneuses fortes qui enseignent à leur groupe comment survivre, résolvent les conflits et sacrifient même leur corps pour le bien de leur communauté.

LES ÉLÉPHANTES DE SAVANE D’AFRIQUE

Chez les éléphants de savane d’Afrique, les plus grandes et les plus vieilles femelles sont les dépositaires de la sagesse au sein de la matriarchie la plus représentative du règne animal. De nombreux éléphants passent toute leur vie aux côtés de leurs mères et de leurs grands-mères. Mais ces matriarches ne sont pas des autocrates : les membres du troupeau peuvent émettre des suggestions et discuter des plans d’action.