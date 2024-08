Insolite : ces crabes se déguisent pour survivre

Les crabes de l’espèce Loxorhynchus crispatus du sud-ouest des États-Unis sont « les décorateurs les plus extrêmes », selon Stachowicz. Ils se recouvrent d’anémones et de bryozoaires , de minuscules animaux qui peuvent ressembler à des plantes, de la fourrure ou de la gélatine.

Le crabe petit pois, quant à lui, ne prend pas la peine de se fabriquer un costume : le crustacé profite de sa petite taille pour se cacher à l’intérieur d’autres animaux. Selon Judith Weis, biologiste marine à l’Université Rutgers et autrice de l’ouvrage Walking Sideways: The Remarkable World of Crabs, le petit crabe vit dans les coquilles de bivalves, tels que des moules et des huîtres.