Des millions de grillons mormons ont envahi une ville du Nevada

Ces dernières semaines, des hordes de grillons mormons ont envahi la ville d’Elko, dans le Nevada, et d’autres régions de l’ouest des États-Unis, créant ainsi des scènes dignes d’un film apocalyptique.

Aussi gros qu’un pouce, ces cannibales omnivores recouvrent les trottoirs, dévorent la végétation et s’entre-dévorent. Ils ne mordent pas, mais dégagent une odeur pour le moins nauséabonde.

Len Coop, entomologiste à l’Université d’État de l’Oregon, décrit cette dernière comme une « odeur musquée et écœurante » et précise qu’elle « est probablement encore plus forte lorsque nous les écrasons », ce qui est malheureusement inévitable lorsque ces milliers d’insectes recouvrent littéralement les routes.

Selon Greg Sword, entomologiste à l’Université A&M du Texas, ils sont tellement nombreux que, lorsque l’on conduit sa voiture sur une petite route avec la vitre baissée, « on a l’impression de rouler sur du papier bulle ».

D’OÙ VIENNENT CES GRILLONS ?

Le nom des « grillons mormons » leur a été donné à la suite d’une de leurs migrations au milieu du 19e siècle, qui les a vus envahir et détruire les récoltes de communautés mormones dans la région de Salt Lake, dans l’Utah. Le terme « grillon » est toutefois impropre, car ces insectes font partie de la famille des katydidés (Tettigoniidae), et non de celle des gryllidés (Gryllidae), dont sont issus les grillons.

Ces petits envahisseurs ne sont pas réellement invasifs. « C’est une espèce native, originaire de la chaîne de montagnes du Grand Bassin et des déserts de haute altitude des États de l’ouest », explique Coop. Ils parviennent à survivre à de telles altitudes du fait de leur bonne tolérance pour les températures froides.

Les grillons mormons se reproduisent une fois par an et leurs œufs, souvent pondus dans le sol sablonneux, peuvent tolérer des températures inférieures à 0°C. Ils éclosent généralement l’année suivante mais, dans les altitudes les plus froides, peuvent attendre une année supplémentaire.

Après l’éclosion, les nymphes passent par huit stades de développement. À ce stade, elles peuvent être solitaires, et se nourrissent d’herbes, d’arbustes et de plantes herbacées.

Toutefois, lorsque la population explose et que la nourriture commence à se fait rare, elles migrent ; elles avancent en masse pendant la journée lorsque les températures sont douces, et s’arrêtent lorsque les températures chutent pendant la nuit.

La migration les fait passer du statut de solitaires à celui d’insectes « grégaires », sociaux, révèle Coop. Les jeunes membres du groupe migrateur prennent une couleur verte, orange ou brune, et tous avancent ensemble.

Les rôles sexuels changent également en cours de route : lorsque les grillons sont à l’arrêt et que la nourriture est abondante, les mâles se disputent les femelles pour s’accoupler et leur offrir un spermatophore, une capsule nutritive transmise avec le sperme lors de l’accouplement, décrit Sword.

En revanche, lorsque la nourriture est rare et que les katydidés se déplacent, ce sont les femelles qui se disputent l’accès aux mâles et à cette ressource nutritionnelle désormais précieuse pour leur progéniture.

OÙ VONT-ILS ?

Contrairement à d’autres insectes comme les papillons monarques qui migrent de l’Amérique du Nord au Mexique, les grillons mormons en migration n’ont pas de destination prédéterminée. Ils avancent à la recherche de nourriture, et peut-être également dans le but de ne pas se faire manger par leurs congénères. Dans une étude réalisée en 2005, Sword et ses collègues ont constaté que des facteurs externes, tels que la direction du vent ou le mouvement des individus, exerçaient également une influence sur la direction du groupe.