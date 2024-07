Le léopard est le survivant ultime, malgré des menaces de plus en plus grandes

« Dans les années 2000, nous avons estimé qu'il restait entre vingt-cinq et trente-cinq individus », explique Dale Miquelle, un expert des grands félins de l'organisation à but non lucratif Wildlife Conservation Society. Mais ils ont repris du poil de la bête. En 2022, plus de 100 léopards adultes sillonaient la Russie, ainsi qu'une population croissante en Chine, bien qu'il ne s'agisse pas d'une population viable.

La trajectoire que prend le léopard d'Anatolie est encourageante : ils réapparaissent dans des régions de l'Iran et de l'Iraq, desquelles ils se sont longtemps absentés. Bien que la population reste fragile, il y a de l'espoir, déclare Arash Ghoddousi, scientifique conservationniste et membre du groupe spécialisé dans les félins de l'IUCN.

Ce félin est le mieux documenté de toutes les sous-espèces grâce à une initiative conjointe de l'UICN et de la convention sur les espèces migratrices visant à recueillir des informations auprès d'experts dans toute son aire de répartition, de la Turquie au Caucase. « Cette initiative a servi de référence pour les travaux régionaux », explique Ghoddoudi.

Cela en dit beaucoup sur ce qui peut se produire lorsque des personnes de différentes régions partagent un engagement en faveur de la conservation, note Stein. « Cela peut conduire à des collaborations que l'on aurait jamais crues possibles. »

LES MENACES QUI METTENT EN DANGER LE FUTUR DES LÉOPARDS

Cette évaluation met en exergue la raison pour laquelle il n'existe pas de déclarations générales concernant les léopards. Leur statut, les menaces qui pèsent sur eux et le niveau de protection dont ils bénéficient varient considérablement, et beaucoup de paramètres restent encore inconnus.

Pour tenter de comprendre la prévalence et la localisation d'une espèce sur deux continents, il faut procéder à des études sur le terrain, à des cartographies et à des modèles informatiques. Mais avec une aire de répartition de presque huit millions de kilomètres carrés, de vastes zones n'ont jamais été étudiées.

La réduction des habitats, la diminution des proies et les conflits avec l'homme constituent les principales menaces pour la survie à long terme des léopards, au même titre que l'intensification du changement climatique et l'explosion de la population humaine.

L'ampleur et la rapidité de la perte d'habitat dans de nombreuses régions sont surprenantes.

« Nous pensons que l'aire de répartition des léopards a été réduite de plus de 30 % dans le monde au cours des trois dernières générations », écrivent les auteurs de l'évaluation. Les léopards ont perdu 11 % de leurs territoires confirmés au cours des huit dernières années.

C'est l'Afrique qui a été la plus touchée. « Les cultures et les villes remplacent les forêts et les savanes », explique Drouilly. L'évaluation note que les populations humaines doubleront probablement en Afrique subsaharienne d'ici à 2050, ce qui nécessitera davantage de terres.

Mais avec les léopards, il y a toujours des exceptions. Le territoire s'est étendu en Inde et l'aire de reproduction des léopards de l'Extrême-Orient russe et du nord-est de la Chine a doublé en vingt ans.

Les félins ont besoin de se déplacer pour trouver de la nourriture, de l'eau, un partenaire ou pour établir un territoire. Les incursions humaines fragmentent le paysage et isolent les populations. Ce manque de connectivité constitue une menace majeure pour les léopards d'Afrique, explique Drouilly. En l'absence de corridors faunique et d'un afflux de nouveaux gènes en provenance des populations voisines, la consanguinité compromet l'avenir de l'espèce.

C'est déjà le cas, affirme Miquelle. « Les léopards de l'Amour montrent des signes de consanguinité, comme des pattes blanches et des queues raccourcies et recourbées. »

Les fermes, les ranchs et l'expansion urbaine déplacent les léopards et les placent dans une dangereuse proximité avec les humains. Ils sont exterminés partout où leur aire de répartition chevauche celle des éleveurs et des bergers. La chasse commerciale à la viande de brousse décime leurs proies ; les félins affamés tuent alors le bétail et les propriétaires exercent des représailles.

Le commerce international des peaux, des dents, des os et des griffes de ces félins est également une menace importante. L'évaluation de la liste rouge estime que les braconniers peuvent obtenir jusqu'à 3 000 $ (2 777,68 €) pour une carcasse. De plus, le commerce illégal de peaux et de parties du corps utilisées dans des rituels culturel et spirituels est en augmentation en Afrique.

Mais les léopards sont confrontés à une pléthore de menaces : mines, routes, troubles civils et conflits armés, exploitation forestière, chemins defer, incendies de forêt, chasse au trophée mal gérée, etc.

Stein qualifie les léopards de « survivants ultimes ». Ils sont agiles, forts, très intelligents, capables de se camoufler dans l'ombre, de se nourrir de n'importe quoi, de vivre n'importe où et notamment à proximité des gens ou dans des endroits reculés. « Le fait qu'ils soient menacés en dit long sur les défis plus vastes auxquels nous sommes confrontés dans le monde. »