Les chats savannah sont-ils faits pour être domestiqués ?

C’est en raison de cette réticence à l’idée d’adopter des chats aux origines sauvages que la Cat Fanciers’ Association (CFA), établie dans l’Ohio et qui est le plus grand registre de chats de race au monde, n’a pas encore souhaité reconnaître le savannah.

« La CFA a pour politique de ne pas accepter les chats qui ont du sang sauvage. Nous ne voulons pas promouvoir ce type d’élevage », explique Teresa Keiger, juge d’exposition féline pour l’association.

DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION

Les savannahs sont classés en fonction de la distance génétique qui les sépare de leurs ancêtres sauvages, ce qui influence le prix de vente fixé par leurs éleveurs. Un F1 (F pour « filial ») signifie que le chat a un parent serval et un parent domestique : une seule génération sépare donc l’individu de ses ancêtres sauvages. Les chatons de ce F1 sont des F2, les chatons de ce F2 sont des F3, et ainsi de suite. Tandis qu’un F1 peut coûter plus de 15 000 euros, le prix d’un F5 tourne autour des 1 000 euros.

Souvent, les éleveurs de savannahs possèdent également des servals, ce qui n’est légal que dans vingt-neuf des États américains, dont vingt-et-un exigent un permis. Certains États n’autorisent que les chats savannah qui sont séparés de leurs ancêtres sauvages par un nombre précis de générations. Bien qu’ils soient interdits dans la ville de New York, l’État de New York légalise leur adoption s’ils sont d’une génération F5 ou ultérieure. Les savannahs sont totalement interdits à Hawaï, à Rhode Island, dans le Nebraska, en Géorgie, ainsi que dans toute l’Australie, et ce quelle que soit leur génération.

(À lire : Non, les animaux sauvages ne font pas de bons animaux de compagnie.)

PRUDENCE ET MESURE

Certains savannahs F1 peuvent peser jusqu’à 11 kilogrammes, et leur taille et leur proximité générationnelle avec leurs ancêtres sauvages peuvent parfois en faire des animaux de compagnie difficiles.

Par exemple, la plupart des chats sauvages étant solitaires et ayant leur propre territoire, les savannahs F1 peuvent avoir du mal à s’adapter à la vie domestique, explique Siracusa. « Le F1 a des réactions beaucoup plus intenses, et lorsqu’il est décidé à faire quelque chose, il est plus déterminé à arriver à ses fins », ajoute Dana.

« Du fait de leur résistance au changement et de leur personnalité intense, ils ne conviennent tout simplement pas à la plupart des foyers. »

Comme les servals, « les chats savannah peuvent vouloir défendre leur territoire, surtout les mâles », un comportement qui peut toutefois être atténué par la stérilisation, selon Sabrina Kong, vétérinaire dans la région de San Francisco. « Ils ont de forts instincts de chasse ; ils présentent souvent des comportements de traque, de saut et de poursuite », que l’on peut canaliser avec du jeu et de l’exercice.

Kornreich a eu l’occasion de voir deux savannahs dans le cadre de sa pratique clinique, et confie que leur comportement était similaire à celui de nombreux de chats lorsqu’ils viennent chez le vétérinaire : un peu stressés et méfiants. « Nous devions être prudents et mesurés dans notre approche, et ils se méfiaient beaucoup de moi », explique-t-il.

Tommy Wilde, fondateur du site web Floofmania, établis au Texas, raconte avoir reçu un savannah, Oscar, comme cadeau d’anniversaire lorsqu’il était enfant. Oscar était un F3, « son sang était donc composé à 12,5 % de serval. J’avais parfois l’impression de m’être lié d’amitié avec un lion sauvage lorsqu’Oscar s’approchait de moi dans la cour. J’aimais beaucoup ça », confie-t-il dans un e-mail. Le chat était « câlin et doux », et « aimait jouer avec ses humains ».

Selon Dana, les savannahs des générations plus tardives sont des animaux parfaits pour les personnes qui souhaitent un compagnon avec lequel elles pourront interagir. « Je ne peux pas imaginer notre maison sans savannahs. Mes deux enfants ont grandi avec leurs deux nounous félines, et maintenant, ils jouent ensemble et se font des câlins. »