Les chauves-souris vampires, dignes héritières de Dracula

Lorsque les chauves-souris ont commencé à utiliser ces activateurs dans leur venin, les molécules ont évolué pour mieux s’adapter à ce nouveau rôle. D’habitude, les activateurs tissulaires du plasminogène sont éliminés du flux sanguin par d’autres enzymes : cette étape est importante pour la survie car, dans le cas contraire, ils resteraient dans l’organisme et rendraient difficile la formation de nouveaux caillots. Les activateurs des chauves-souris vampires ont une forme légèrement différente qui permet de les protéger des enzymes de leurs victimes.

Ensemble, ces molécules sont si efficaces qu’une vache continue de saigner longtemps après le départ du vampire. Les scientifiques étudient le venin de ces créatures depuis des décennies, et continuent de découvrir de nouvelles molécules dans le liquide. Les auteurs de l’étude citée précédemment ont appliqué une nouvelle méthode dans cette recherche : ils ont capturé deux chauves-souris vampires et ont catalogué tous les gènes très actifs de leurs glandes buccales. Les scientifiques ont ensuite identifié les gènes et étudié les propriétés des protéines qu’ils codaient. Ils ont ainsi découvert des dizaines de nouvelles protéines : certaines tuaient les microbes, permettant d’assurer la propreté de la nourriture de l’animal, tandis que d’autres dilataient les vaisseaux sanguins, augmentant le flux dans la plaie.

Quand une vache est attaquée par une chauve-souris vampire, elle n’est pas totalement impuissante. Les éleveurs ont remarqué que lorsque les chauves-souris se nourrissent à plusieurs reprises dans les mêmes troupeaux, les vaches saignent moins longtemps. Selon les scientifiques, ce phénomène se produit parce que le système immunitaire des animaux apprend à reconnaître certaines des molécules du venin et à les attaquer. Dans l’étude de Dracula’s Children, les chercheurs ont trouvé des molécules de venin capables de contrer le système immunitaire. Le venin lui-même évolue pour échapper à la reconnaissance du système immunitaire, prenant de nouvelles formes qui pourraient lui permettre de passer inaperçu.

La lecture de Dracula’s Children me donne une forte impression de déjà-vu. J’ai écrit un article sur les tiques pour Outside et, au cours de mes recherches, j’ai appris que les tiques produisent une salive chargée de protéines qui, entre autres, ouvrent les vaisseaux sanguins, utilisent nos propres molécules pour dissoudre les caillots et font beaucoup de choses que fait également le venin des chauves-souris vampires.

Lorsque l’on transforme un mammifère en tique, on obtient donc une chauve-souris vampire. Et ce n’est pas une insulte de ma part, loin de là.