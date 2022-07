Les grands requins blancs seraient capables de changer de couleur pour tromper leurs proies

Ils ont ensuite prélevé, sans cruauté, un petit morceau de tissu sur l’un des requins et l’ont ramené en urgence dans un laboratoire. Ils ont traité cet échantillon avec plusieurs types d’hormones présentes naturellement chez les requins.

À l’aide d’une caméra time-lapse et d’un microscope confocal, les scientifiques ont observé avec stupéfaction les mélanocytes du requin, les cellules de la peau qui contiennent le pigment, se contracter et devenir plus clairs lorsqu’ils étaient arrosés d’adrénaline. Dans le même temps, une autre hormone connue sous le nom de MSH, une hormone de stimulation des mélanocytes, a provoqué la dispersion de ces mêmes cellules, entraînant une couleur de peau plus foncée.

« Nous souhaitions faire croire à ces cellules de requin qu’elles recevaient un stimulus, tel que le soleil ou un stimulus émotionnel [comme la vue d’une proie potentielle], pour voir si nous pouvions les faire changer et devenir plus claires ou plus foncées », explique Gibbs Kuguru, spécialiste des requins à l’université de Wageningen, aux Pays-Bas.

« Nous l’avons donc testé, et cela a non seulement fonctionné, mais le succès a été fulgurant », explique Kuguru, qui est également explorateur National Geographic et lauréat du Wayfinder Award de National Geographic en 2022.

Les données provenant d’un nombre limité de requins, les scientifiques précisent que la capacité du grand requin blanc à modifier son apparence n’est pas encore validée, et que leurs recherches n’ont pas encore été publiées dans une revue scientifique. Cependant, d’autres experts estiment que les possibilités sont intéressantes.